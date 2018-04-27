Друг, товарищ и брат. Что предстоит делать шаферу на свадьбе у Гарри?

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Принц Гарри попросил своего старшего брата, принца Уильяма, быть шафером на его свадьбе. В этом мало кто сомневался, поскольку эта роль часто выпадает близким родственникам или лучшим друзьям жениха.

В наши дни в главные обязанности шафера входит организация мальчишника, покупка колец, доставка жениха к месту бракосочетания и речь за свадебным столом. Но изначально роль главного помощника и друга жениха была немного другой.

Корни традиции

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шафер, согласно некоторым традициям, должен был помогать в похищении невесты и следить, чтобы ее никто не украл до исполнения супружеских обязанностей.

В английском языке шафер называется "best man", то есть лучший мужчина. Но если вы думаете, что определение "лучший" относится к дружеским связям с женихом, то вы ошибаетесь.

Гарантировать источники традиции сложно, но согласно одной из теорий, обычай зародился среди древних германских племен, в частности готов.

Считалось, что лучше всего выбирать себе жену из своей же деревни. Если же по какой-то причине невест не хватало, то за ними следовало отправляться в соседнее поселение. Но и там их могло не быть в избытке. Добровольно отдавать дефицитных невест никто не хотел, и единственным способом заполучить жену - было похищение.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption А еще шаферу полагалось следить, чтобы родственники молодой жены не украли ее прямо с брачной кровати. Или, чтобы сама невеста не сбежала

Идти на это дело в одиночестве было глупо, как минимум, был нужен помощник. Из чисто практических соображений этот помощник должен был быть сильным и умелым воином, отсюда и слово "best" - лучший. Умение быстро бегать и ловко махать мечом или топором были гораздо важнее, нежели личная дружба с женихом.

Помощью в похищении невесты обязанности шафера не ограничивались. Он также, согласно некоторым свидетельствам, должен был стоять в дозоре за дверью спальни молодоженов, чтобы возмущенные родственники молодой жены не попытались отбить ее обратно в самый интересный момент.

Кроме того, на нем лежала и еще одна ответственность: не дать сбежать молодой жене, если почему-то жених-похититель ее совсем не устраивал.

Эволюция шафера

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шафер следит за тем, чтобы жених был правильно одет...

Сейчас обязанности шафера существенно менее сложные, и охранять ему приходится не невесту, а обручальные кольца.

Несмотря на то, что обязанности "правой руки" жениха поменялись и стали менее сложными, их стало гораздо больше.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ... и относительно трезв

Итак, что же обычно может входить в обязанности шафера?

Помочь жениху выбрать фрак или костюм, ходить с ним на примерки, спасая от убийственных с точки зрения моды и элегантности решений.

Организовать мальчишник. Спланировать все так, чтобы все друзья, которых жених хочет видеть на своем прощании с холостой жизнью, смогли на это мероприятие попасть.

Тщательно подготовить свою речь на свадебном обеде, предварительно проверив ее на предмет возможных оскорблений и обид. А также обеспечить всю компанию зонтиками, если день ожидается дождливый.

Успокаивать нервы жениха накануне свадьбы.

В день свадьбы проследить, чтобы жених вовремя получил гвоздику в петлицу, и чтобы она не была ни потрепанной, ни увядшей. Доставить в церковь жениха, не забыть про кольца, а после церемонии торжественно предложить руку (но не сердце) подружке невесты. Руку, чтобы вывести ее на свет божий, а не затем, чтобы жениться.

Быть готовым к тому, что придется танцевать с подружкой невесты.

И, конечно, произнести заранее подготовленную и отрепетированную речь.

Марлен Кёниг, историк и эксперт по британской и европейским монархиям, сказала в интервью глянцевому журналу Bazaar, что обязанности Уильяма в целом не будут отличаться от обязанностей простых шаферов. Главное - чтобы все прошло без сучка и задоринки.

Он будет оказывать брату моральную поддержку, хранить кольца и, до определенной степени, организовывать мальчишник.

На вопрос, какие эмоции он испытывает, будучи новоиспеченным шафером, Уильям рассмеялся: "Наконец-то я ему отомщу!". Шафером у самого Уильяма семь лет назад был как раз Гарри.

Сразу после официального объявления о помолвке Меган и Гарри герцог Кембриджский сказал, что он в полном восторге и добавил: "Лично я надеюсь, что он оставит в покое мой холодильник и перестанет совершать набеги на мою еду, что он делал последние несколько лет".

Ответная любезность

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Это ответная любезность: Гарри был шафером на свадьбе брата. Может быть, в этот момент он повторяет свою речь?

Речь Гарри на свадьбе своего старшего брата и Кейт Миддлтон была настолько смешной, что гости сползали со стульев от хохота. По слухам, он шутил над поредевшей шевелюрой будущего короля и изображал в лицах его телефонные разговоры с Кейт.

Сумеет ли старший брат ответить младшему тем же, узнать не суждено, так как все будет происходить за закрытыми дверями на домашнем мероприятии.

О том, где состоится мальчишник, с уверенностью никто не скажет, но некоторые гламурные журналы намекают на бутик-отели в Мексике. Букмекеры не исключают впрочем, что прощаться с холостой жизнью Гарри с друзьями будут в Швейцарии или Шотландии.

Праздник обещает быть спокойным. После встречи с Меган, по слухам, принц Гарри стал гораздо реже употреблять алкоголь и меньше курить.

Какие из этих слухов являются правдивыми - оставим на совести их авторов.