"Вдруг ты там трусы переодеваешь": запреты Мособлдумы разозлили авиапассажиров

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тысячам пассажиров случалось проводить в столичных аэропортах много незапланированных часов

Депутаты Московской областной Думы запретили мыться, стирать одежду и переодеваться в туалете, катать детей в тележках и передвигаться верхом на животных в подмосковных аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский.

Внесенные подмосковными законодателями поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях вводят еще множество запретов на поведение в аэропортах - нельзя, например, лежать на сидениях, сидеть на полу, передвигаться на самокатах и роликовых коньках, слушать музыку без наушников, загораживать проходы багажом.

"На территории аэропорта имеются неконтролируемые зоны - зоны самого аэропорта и здания, куда лица, не являющиеся пассажирами, имеют свободный доступ. Данный факт способствует уязвимости объекта транспортной инфраструктуры. Вопрос обеспечения безопасности в аэропортах, расположенных на территории Московской области, является особо значимым и положительно скажется на имидже региона", - объяснил решение председатель Комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Мособлдумы Олег Григорьев.

Подмосковные законодатели и минтранс России пока не согласовали процедуру выявления нарушений и принятия карательных мер. Но размеры штрафов уже прописаны - большинство из них составляет для граждан от 100 рублей (1,6 доллара) до 500 рублей (8 долларов).

Штраф за "слишком долгое пребывание в аэропорту" по каким-то причинам больше, он колеблется от 2,5 до 5 тысяч рублей (80 долларов). На такую же сумму могут оштрафовать за "переодевание в местах, не предназначенных для этих целей". К таким местам депутаты Мособлдумы отнесли и туалеты.

В интервью "Медузе" Олег Григорьев не смог объяснить, откуда бралась статистика поступков, причисленных депутатами к разряду правонарушений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Бывает множество причин, по которым пассажиры могут застрять в аэропортах

"Мы же понимаем, что аэровокзал - это очень большая территория, чтобы за каждым следить, нужно поставить там тысячи надсмотрщиков, такого, конечно, не будет. На весь зал там будет человек пять-десять", - рассказал он, как планируется следить за исполнением новых правил.

Эти же правила предложили и администрации аэропорта Внуково, добавил Григорьев. Но эта воздушная гавань находится на территории Москвы, и её руководство пока не ответило подмосковным законодателям.

"А за тобой полиция"

Подавляющее большинство комментариев в соцсетях по поводу инициативы Мособлдумы выражает недоумение, негодование или возмущение.

"Запретили переодеваться в туалете. Где же тогда переодеваться? В зале ожидания, что ли?" - пишут пользователи. Это одно из самых мягких выражений недовольства.

"Это враги людей. Они за ваши же налоги портят вам жизнь. Вместо того, чтобы добиться создания в аэропортах комфортных условий, они хотят штрафовать вас за попытку переодеться в туалете! В залах ожидания нет комфортных мест, где можно было бы отдохнуть между перелётами. Нет розеток. Нет душей. Но эти садисты хотят штрафовать вас за сумку на кресле", - возмущается блогер Илья Варламов.

Пропустить Twitter пост , автор: @BloSasha Я чего-то про российские аэропорты не поняла. Какие бомжи? Разве в аэропорт вход не по билету? Не сидеть на полу и не спать, не переодеваться в сортире? Лол. Может ещё зубы чистить нельзя? Есть? Ходить не строевым шагом? — Sasha Blo (@BloSasha) 27 апреля 2018 г.

"Я чего-то про российские аэропорты не поняла. Какие бомжи? Разве в аэропорт вход не по билету? (В России - не по билету. - Прим. Би-би-си). Не сидеть на полу и не спать, не переодеваться в сортире? Лол. Может ещё зубы чистить нельзя? Есть? Ходить не строевым шагом?" - злится пользователь "Твиттера" под ником BloSasha.

"Зайдёшь в уборную по нужде, а за тобой полиция - проверять, вдруг ты там трусы переодеваешь", - не скрывает сарказма пользователь по имени Нина.

Что на практике изменится в аэропортах Москвы, большинство посетителей узнают ближе к чемпионату мира по футболу. Возможно, тогда же свою позицию по новым запретам разъяснит и минтранс.

Пропустить Twitter пост , автор: @opassengers Наши аэропорты давно превратились в отели,рестораны,банные комплексы,место для выгуливания лошадей b проведение гонок на самокатах,только раньше все эти сервисы были бесплатными для пассажиров, а вот сейчас депутаты МосОблДумыустановили на эти услуги цену, всего лишь 100 рублей — История пассажира (@opassengers) 27 апреля 2018 г.