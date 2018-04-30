Помните, как Макрон и Трамп сажали дерево? Оно куда-то исчезло

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На месте еще недавно стоявшего саженца образовалась желтая проплешина

Дерево, подаренное Дональду Трампу президентом Франции Эммануэлем Макроном в ходе его визита в Вашингтон, исчезло с лужайки Белого дома.

На прошлой неделе Трамп и Макрон посадили у Белого дома саженец сидячего дуба, привезенный с поля битвы при Белло Вуд на северо-востоке Франции.

В этой битве французы и американцы бок о бок сражались в июне 1918 года, пытаясь остановить одно из последних наступлений германской армии в ходе Первой мировой войны.

Сражение за лес Белло было первой крупной битвой американской армии в Первой мировой войне. После этого сражения инициатива в войне окончательно перешла к Антанте.

В этой битве погибло почти 2 тысячи американских солдат.

Эммануэль Макрон заявил, что посаженное у Белого дома дерево станет памятью о прочных связях между двумя странами.

"Сто лет назад американские солдаты сражались во Франции, в Белло, защищая нашу свободу. Этот дуб (мой подарок Дональду Трампу) будет напоминанием об этих связях между нашими странами", - написал Макрон в "Твиттере".

Подарок Макрона оказался чрезвычайно популярной темой в интернете, а совместная посадка саженца стала интернет-мемом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Два президента поработали лопатами на южной лужайке Белого дома

Однако в субботу корреспондент агентства Рейтер сделал снимок лужайки перед Белым домом, запечатлев на месте недавно посаженного дерева лишь пятно желтоватой травы.

Поскольку официального объяснения исчезновению саженца не последовало, в соцсетях распространились различные спекуляции по поводу дальнейшей судьбы дуба.

Французское радио "Франсинфо" процитировало сайт садоводов и огородников gerbaud.com, заявивший, что этот вид дуба лучше сажать осенью, чтобы дать ему время пустить корни и подготовиться к летней засухе.

"Дерево может вернуться в октябре", - предположило "Франсинфо".

Позже посол Франции в Вашингтоне Жерар Аро сообщил, что дерево отправлено в карантин.

"Оно находится в карантине, который обязателен для любого живого организма, импортированного в США. После этого оно будет опять посажено", - написал он в "Твиттере".

Жерар Аро добавил, что дерево даже не было по-настоящему посажено в землю: как объяснил посол, его корни были обернуты в пластиковую защитную оболочку.

Вебсайт американской таможни и пограничного контроля объясняет, что импортируемые в США с целью рассадок деревья перед ввозом в страну должны получить фитосанитарный сертификат.