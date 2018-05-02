Зачем этот британец сажает кукол в лужу?

Правообладатель иллюстрации Neville Daytona Image caption Невилл Дайтона покупает кукол в благотворительном магазине

В большой дорожной яме британского города Суиндон начали периодически появляться головы кукол.

Проезжающие мимо водители видят погруженные в воду пластиковые игрушки. Автором арт-перформанса является житель соседнего Роутона и отец троих детей Невилл Дайтона.

Ему, по его собственным словам, надоело, что вместо проведения дорожных работ власти все время лишь ограждают выбоину, и он решил привлечь внимание к проблеме при помощи "кукольной силы".

В местном совете утверждают, что засыпали эту дорожную яму уже несколько раз, однако через какое-то время она появляется вновь. Там также пообещали, что устранением "лежащей в основе проблемы" должно заняться государственное дорожное агентство.

Первая кукла в виде русалки появилась в выбоине на автомобильном переезде через магистраль M4 три недели назад, весьма позабавив местных водителей.

Однако, как говорит Дайтона, спустя неделю куклу кто-то забрал, и ему пришлось посадить туда другую "госпожу дорожных ям".

"Я покупаю их в благотворительном магазине. Куклы там не целиком - только голова и бюст, - поэтому мне не приходиться разрезать их пополам", - рассказывает он.

"В какой-то момент я подумал, что новой обитательнице ямы пойдет шляпка, и начал ходить из магазина в магазин с кукольной головой, подбирая ей подходящий головной убор. В итоге я купил бант", - добавляет Дайтона.

Правообладатель иллюстрации Neville Daytona Image caption Местным жителям кампания с куклами нравится

По словам Невилла, выбоина в дороге появилась несколько месяцев назад, и ситуация только ухудшилась после того, как ее засыпали по распоряжению местного совета.

Идея с куклами понравилась Невиллу, так как он решил, что водители улыбнутся при виде большой головы, торчащей посреди дороги.

"У меня их припасено еще несколько штук, так что я готов, если еще одна пропадет без вести", - шутит он.

Его кампания набирает популярность в интернете. Местные жители активно оставляют комментарии на странице местных властей в "Фейсбуке" в поддержку "Роутонских русалок".

Джессика Сабат написала в комментариях: "Мы так обрадовались, когда увидели эту тонущую леди". А Хелен Френч добавила: "Из-за нее я каждое утро улыбаюсь по дороге на работу". Анна Пенни рассказала, что ее дети "долго смеялись, когда увидели Барби, застрявшую в дыре".

Сотрудник местного совета Суиндона заявил: "Наши дорожные работники ремонтировали выбоину несколько раз, но она появляется вновь из-за проблемы с конструкцией переезда, где она расположена. Дорожное агентство займется устранением лежащей в основе проблемы".