Зарядка для ума: угадай число

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Наша новая задачка - про числа, но не пугайтесь. Вот вам подсказка: смекалка здесь пригодится больше, чем калькулятор.

Удачи!

Загадка.

У англичан и американцев такое число только одно - число "четыре".

У нас же таких чисел два.

Первое из них - "три".

Назовите второе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Турист пытается сложить гигантский пазл судоку, Нью-Йорк, 2006 год

Ответ

Одиннадцать.

Комментарий: Речь идет о числе, которое описывает количество букв в собственном написании. У англичан это "four", у нас - "три" и "одиннадцать".

Все загадки можно посмотреть здесь.

Автор вопроса: Илья Бер