Зарядка для ума: угадай число
- 12 мая 2018
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Наша новая задачка - про числа, но не пугайтесь. Вот вам подсказка: смекалка здесь пригодится больше, чем калькулятор.
Удачи!
Загадка.
У англичан и американцев такое число только одно - число "четыре".
У нас же таких чисел два.
Первое из них - "три".
Назовите второе.
Ответ
Одиннадцать.
Комментарий: Речь идет о числе, которое описывает количество букв в собственном написании. У англичан это "four", у нас - "три" и "одиннадцать".
Все загадки можно посмотреть здесь.
Автор вопроса: Илья Бер