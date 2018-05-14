Зарядка для ума: как спуститься с горы на короткой веревке

Как протянуть 150-метровую веревку на 200 метров? Оказывается, это не так сложно.

Вот вам простая задача.

Удачи!

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Загадка.

Альпинист стоит на скале высотой 200 метров. У этой скалы на высоте 100 метров есть уступ, а у альпиниста есть 150-метровая веревка и нож. Веревку можно привязывать только к колышкам, один из которых находится на уступе, второй - на вершине (т.е. на высотах 100 и 200 метров).

Как альпинисту спуститься?

Ответ

Сначала надо отрезать от веревки 50-метровый кусок, один его конец привязать к верхнему колышку, а на другом конце куска сделать маленькую петлю, в которую пропустить оставшийся 100-метровый кусок веревки, сложив его в итоге пополам (чтобы в петле оказалась середина куска).

Такая конструкция позволяет спуститься на 50+50=100 метров, после чего альпинист сможет вытянуть 100-метровый кусок через петлю (потянув за любой из концов), привязать его к колышку на уступе и спуститься до земли.

Если боитесь, что 100-метровая верёвка выскользнет из петли, можно связать её концы. А перед вытягиванием из петли (уже стоя на уступе), узел развязать.

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Автор вопроса: фольклор