Зарядка для ума: крестики-нолики

Попробуйте решить сегодняшнюю головоломку.

Она проста, как игра в крестики-нолики. Но не спешите с ответом.

Удачи!

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Трое друзей играли в крестики-нолики. Каждый сыграл с каждым один раз. Костя взял верх над программистом. Андрей обыграл маркетолога. А встреча Ивана и Кости завершилась вничью. Как звали учителя?

Решение

Программист не Костя (который у программиста выиграл) и не Иван (который Косте не проиграл, в отличие от программиста), значит это Андрей, обыгравший маркетолога. Костя обыграл программиста, значит маркетологом может быть только Иван. Следовательно, учитель - не Иван и не Андрей, а Костя.

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Автор: Андрей Богданов