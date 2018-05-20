Зарядка для ума: крестики-нолики
Попробуйте решить сегодняшнюю головоломку.
Она проста, как игра в крестики-нолики. Но не спешите с ответом.
Удачи!
Трое друзей играли в крестики-нолики. Каждый сыграл с каждым один раз. Костя взял верх над программистом. Андрей обыграл маркетолога. А встреча Ивана и Кости завершилась вничью. Как звали учителя?
Решение
Программист не Костя (который у программиста выиграл) и не Иван (который Косте не проиграл, в отличие от программиста), значит это Андрей, обыгравший маркетолога. Костя обыграл программиста, значит маркетологом может быть только Иван. Следовательно, учитель - не Иван и не Андрей, а Костя.
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Автор: Андрей Богданов