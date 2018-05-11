Правообладатель иллюстрации Hit Camera Ltd Image caption По словам владельца, кольцо сделано из золота 585-й пробы, а фотоаппарат в нем - в рабочем состоянии

Канадский коллекционер выставил на продажу уникальное золотое кольцо со встроенным фотоаппаратом, которым, как он считает, пользовались советские шпионы. Правда, подтвердить это он не может.

Владелец "шпионского кольца" Шелтон Чан рассказал Би-би-си, что купил его на интернет-аукционе eBay, когда там распродавалась коллекция скончавшегося японского собирателя редких камер по фамилии Сибата, а тот, по сведениям Чана, приобрел ее на аукционе в начале 1990-х.

"После развала СССР на коллекционном рынке появилось много советских фотоаппаратов, и в том числе - эта камера-кольцо русских шпионов. Но пользовались ли ею на самом деле советские шпионы, трудно сказать, хотя на рынке её представляли как советскую шпионскую камеру", - сказал Шелтон Чан.

Сам коллекционер выставил кольцо-фотоаппарат на продажу и на eBay, и на сайте своей фирмы Hit Camera Ltd, обозначив ее как чрезвычайно редкое кольцо-фотоаппарат "русских шпионов времен холодной войны".

В то же время Чан признаёт, что, по мнению многих специалистов, эта золотая вещица могла быть сделана каким-то мастером специально для коллекционеров.

По словам Чана, ему известно еще только о двух подобных кольцах-фотоаппаратах: одном золотом, как и его кольцо, и одном хромированном. Чан хочет выручить за своё кольцо не меньше 25 тысяч канадских долларов (примерно 19,5 тыс. долларов США).

Шелтон Чан заверяет, что фотоаппарат, хоть и был сделан ориентировочно в 1970-х годах, находится во вполне рабочем состоянии: крохотный объектив не поцарапан и не замутнен, диафрагма и затвор работают.