Почти человек: реалистичность этого робота озадачивает

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Инженеры британской компании Engineered Arts работают над человекоподобным роботом: его зовут Фред, и не только скелет, но и его почти человеческие черты лица механикам вполне удались.

У робота - седые волосы и потрёпанный вид: Фред всем похож на мужчину средних лет с максимально невзрачной манерой одеваться.

Но он всё же андроид - продукт компании Engineered Arts, базирующейся в английском Корнуолле.

Компания уже производила роботов для парков разлечений и роботов-информаторов, например, в киосках.

Фред же - нечто совсем иное: настоящий андроид из свежайшей линейки конструктора под названием Mesmer, которого изготовили по заказу создателей сериала "Мир Дикого запада" (Westworld) для нового сезона фантастической саги.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Таким был скелет Фреда

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Отлитые формы лиц для роботов Mesmer

Эксперты Engineered Arts дали Фреду возможность говорить о возможных преимуществах андроидов перед людьми. Среди прочего, робот может невзначай спросить: "Не кажется ли вам, что лучшие дни человечества уже позади?"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Если не смотреть на затылок Фреда, можно не сразу осознать его принадлежность к роботам

Ранее компания изготовила ряд роботов в виде исторических личностей для музея Мадам Тюссо в Лондоне, Шанхае и Нью-Йорке.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фред - один из сложнейших роботов компании

Фред умеет моргать, зевать и болтать без умолку.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фреду даже можно подстричь излишне кустистые брови - для пущей выразительности

В апреле Фреда выпустили пообщаться с посетителями паба в Лондоне, и некоторых людей этот диалог даже напугал.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Скальп Фреда можно снять безболезненно

На создание Фреда ушло 12 недель: помимо тысяч строчек кода программирования, инженеры за это время собрали его металлический скелет, вставили акриловые глаза и натянули силиконовую кожу, чтобы сделать его максимально похожим на человека - 55-летнего лондонского актёра Тедроя Ньюэлла, чьё лицо подверглось тщательному 3D-сканированию.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Где актёр, а где - робот?

Судя по всему, доброволец Ньюэлл оказался очень доволен своим андроидным аватаром.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Последние штрихи - и Фред совсем как живой!

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