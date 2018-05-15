На похоронную процессию Альфи Эванса пришли две сотни человек

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Около двух сотен человек присоединились к похоронной процессии малыша Альфи Эванса, родители которого хотели отправить его на лечение в Рим, но проиграли судебную тяжбу.

Двухлетний мальчик, страдавший поражением мозга, умер 28 апреля, после того как врачи отключили установку искусственного дыхания, которая поддерживала его жизнь.

Люди собрались у стадиона Гудисон в Ливерпуле, некоторые надели футболки с надписью "Мальчик, объединивший мир".

На белом гробе были изображены игрушечные солдатики, а на крыше машины белыми цветами выложили слова "боец" и "наш герой".

Толпа аплодировала и бросала цветы в ходе медленного движения процессии.

Отец Альфи, Том Эванс - болельщик Премьер-лиги; он говорил о том, что надеялся когда-нибудь взять сына на матч ливерпульского клуба "Эвертон".

Старший инспектор полиции Крис Гибсон сказал, что родители Альфи Том и Кейт "продолжают благодарить сообщество".

Правообладатель иллюстрации Kate James Image caption В среду в день рождения Альфи прошла церковная служба

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Although the funeral service is private, crowds have gathered outside Everton's Goodison Park stadium

Image caption Kayleigh Thomas wants to show support for the family of Alfie Evans

"Армия Альфи всегда рядом и всегда будет поддерживать Тома и Кейт, и остальную его семью", - говорит 27-летняя Кейли Томас, которая пришла с пятилетней дочерью Эсме.

Альфи Эванс родился в мае 2016 года. В детскую больницу "Алдер Хэй" в Ливерпуле он попал в декабре 2016 года после нескольких судорожных припадков, и находился там до самой смерти.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На гробе были изображены солдатики, а на крыше машины цветами выложено "наш герой"

Ребенок болел редким нейродегенеративным заболеванием, из-за чего его хотели отключить от систем жизнеобеспечения, однако родители Альфи отказывались признавать, что болезнь неизлечима. Ребенок находился в полукоматозном состоянии более года.

Мир обратил внимание на дело Альфи Эванса после того, как семью поддержал Папа Римский. Отец ребенка добился аудиенции и попросил у папы Франциска спасти сына.

"Я вновь взываю прислушаться к страданиям его родителей и надеюсь, что их желание попробовать новые виды лечения будет удовлетворено", - написал после этого папа в "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Alfie's parents Kate James and Tom Evans had contested the hospital's decision

Ребенка готова была принять на лечение клиника в Италии, а министерство иностранных дел Италии решило предоставить Альфи Эвансу итальянское гражданство в надежде, что это поспособствует его немедленной отправке в клинику в Риме.

Однако Высокий суд Лондона запретил вывозить ребенка на лечение за границу, и это решение оспорить в апелляции не удалось. По итогу судебных разбирательств малышу отключили установку искусственного дыхания, поддерживавшую его жизнь. Он скончался через неделю, не дожив десяти дней до своего двухлетия.