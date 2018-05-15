На похоронную процессию Альфи Эванса пришли две сотни человек
Около двух сотен человек присоединились к похоронной процессии малыша Альфи Эванса, родители которого хотели отправить его на лечение в Рим, но проиграли судебную тяжбу.
Двухлетний мальчик, страдавший поражением мозга, умер 28 апреля, после того как врачи отключили установку искусственного дыхания, которая поддерживала его жизнь.
Люди собрались у стадиона Гудисон в Ливерпуле, некоторые надели футболки с надписью "Мальчик, объединивший мир".
На белом гробе были изображены игрушечные солдатики, а на крыше машины белыми цветами выложили слова "боец" и "наш герой".
Толпа аплодировала и бросала цветы в ходе медленного движения процессии.
Отец Альфи, Том Эванс - болельщик Премьер-лиги; он говорил о том, что надеялся когда-нибудь взять сына на матч ливерпульского клуба "Эвертон".
Старший инспектор полиции Крис Гибсон сказал, что родители Альфи Том и Кейт "продолжают благодарить сообщество".
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"Армия Альфи всегда рядом и всегда будет поддерживать Тома и Кейт, и остальную его семью", - говорит 27-летняя Кейли Томас, которая пришла с пятилетней дочерью Эсме.
Альфи Эванс родился в мае 2016 года. В детскую больницу "Алдер Хэй" в Ливерпуле он попал в декабре 2016 года после нескольких судорожных припадков, и находился там до самой смерти.
Ребенок болел редким нейродегенеративным заболеванием, из-за чего его хотели отключить от систем жизнеобеспечения, однако родители Альфи отказывались признавать, что болезнь неизлечима. Ребенок находился в полукоматозном состоянии более года.
Мир обратил внимание на дело Альфи Эванса после того, как семью поддержал Папа Римский. Отец ребенка добился аудиенции и попросил у папы Франциска спасти сына.
"Я вновь взываю прислушаться к страданиям его родителей и надеюсь, что их желание попробовать новые виды лечения будет удовлетворено", - написал после этого папа в "Твиттере".
Ребенка готова была принять на лечение клиника в Италии, а министерство иностранных дел Италии решило предоставить Альфи Эвансу итальянское гражданство в надежде, что это поспособствует его немедленной отправке в клинику в Риме.
Однако Высокий суд Лондона запретил вывозить ребенка на лечение за границу, и это решение оспорить в апелляции не удалось. По итогу судебных разбирательств малышу отключили установку искусственного дыхания, поддерживавшую его жизнь. Он скончался через неделю, не дожив десяти дней до своего двухлетия.