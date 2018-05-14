Когда футбол - огонь. Фанаты на "горящих" стадионах

  • 14 мая 2018
Газ на поле Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Фанаты "Бремена" запалили фаеры на матче их команды против ФК "Майнц" в минувшую субботу

Футбольные фанаты в разных странах обожают разжигать фаеры на стадионах, несмотря на законодательные ограничения. В преддверии Чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России, Русская служба Би-би-си напоминает, как выглядит разгул футбольных огней на поле.

Рим Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Фанаты "Ливерпуля" на гостевом матче любимого ими ФК в Риме с местной "Ромой" не отказали себе в удовольствие разжечь фаеры
"Ливерпуль" против "Арсенала" Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Фанаты "Ливерпуля" в принципе любят красную цветовую гамму - например, в матче против "Арсенала" в Лондоне в декабре прошлого года загорелись малиновые фаеры
Пожарный Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Пожарным приходится непросто с фаерами - и тушить их иногда нужно прямо на стадионе ( на фото - на стадионе в Рабате после матча Марокко - ЮАР в сентябре прошлого года)
Гамбург Правообладатель иллюстрации Reuters
Image caption Порой летящие на поле фаеры напоминаю начало пожара (здесь - на матче "Боруссии" с "Гамбургом" на домашнем стадионе последнего)
Бордо Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Иногда матч ещё не успевает начаться, как фанаты забрасывают поле огнями (здесь - на апрельской встрече "Пари-Сен-Жермен" с "Бордо" на домашнем стадионе аквитанской команды)
Ливерпуль Правообладатель иллюстрации AFP
Image caption Даже подъезжающие к стадиону команды иногда испытывают на себе весь "огонь" фанатской любви, как, например, в Ливерпуле

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