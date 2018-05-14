Когда футбол - огонь. Фанаты на "горящих" стадионах
- 14 мая 2018
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Футбольные фанаты в разных странах обожают разжигать фаеры на стадионах, несмотря на законодательные ограничения. В преддверии Чемпионата мира 2018 года, который пройдёт в России, Русская служба Би-би-си напоминает, как выглядит разгул футбольных огней на поле.