Отец Меган Маркл не приедет на свадьбу. Невесту некому вести к алтарю

Правообладатель иллюстрации Daily Mail/SOLO Image caption Меган Маркл беспокоится о здоровье отца

Меган Маркл подтвердила, что ее отец Томас решил не приезжать на свадьбу дочери с принцем Гарри, которая состоится в субботу, 19 мая.

На торжестве, скорее всего, будет присутствовать только мать актрисы Дория Рагланд, она поедет с ней в машине к церкви. К алтарю Меган должен был вести отец.

О том, что Томас Маркл не приедет на свадьбу, говорится в заявлении Меган, опубликованном в официальном "Твиттере" Кенсингтонского дворца.

В заявлении Меган говорит, что "всегда испытывала привязанность" к отцу и надеется, что он сможет сосредоточиться на своем здоровье. Как сообщается, он недавно перенес операцию на сердце.

Томас Маркл на этой неделе должен был познакомиться с женихом своей дочери. О том, что он может не приехать на свадьбу дочери, в последние недели много спекулировали СМИ.

Американский таблоид TMZ написал, что живущий в Мексике Маркл передумал ехать в Англию, чтобы не причинять неудобств Меган. Это случилось после сообщений СМИ о том, что он сделал несколько постановочных фотографий того, как он готовится к свадьбе, и даже якобы заработал на этом деньги. TMZ сообщил также, что Маркл страдает от болей в груди и цитирует его слова о том, что он принимает валиум, так как "страдает физически и эмоционально".

Что случилось с Томасом Марклом?

Как говорит корреспондент при королевском дворе газеты Sunday Times Роя Никха в эфире радио Би-би-си 4, отец Меган не привык к такому вниманию СМИ, и к тому же у него действительно проблемы со здоровьем.

Как считает журналистка, Томасу Марклу сложно справиться с вниманием, которое уделяется свадьбе его дочери. Если он приедет в Виндзор и встретится с королевской семьей, это может нанести ему ущерб. Отец Меган ведет закрытую жизнь и не привык к вниманию прессы.

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Кто поведет Меган к алтарю?

Теперь непонятно, кто вместо отца поведет Меган Маркл к алтарю. Некоторые СМИ предполагают, что это может быть как ее мать Дория Рагланд, так и принц Чарльз или принц Уильям.

Будущий свекор Меган принц Чарльз - вероятный кандидат на замену, однако принц Уильям провел больше времени с Меган, и к тому же он шафер принца Гарри. Но, как пишет Си-эн-эн, вероятнее всего к алтарю Меган поведет мать.

Маркл будут сопровождать фрейлины и пажи в количестве десяти человек, всем им меньше восьми лет. Среди них будет племянница Гарри, трехлетняя принцесса Шарлотта. Ее старший брат, принц Джордж, также будет среди пажей.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди пажей и фрейлин Маркл будут двое юных членов королевской семьи

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Принц Джордж исполнит роль пажа

По решению Маркл, на свадьбе не будет подруги невесты, поскольку Меган не хотела выбирать, кому из своих близких друзей отвести эту роль.

Репетиция

То, что Томас Маркл не приедет на свадьбу дочери, стало окончательно известно за два дня до события - во время генеральной репетиции проезда свадебного кортежа по окрестностям Виндзорского дворца, которая состоялась в четверг.

Посмотреть на проезд пустого пока кортежа на репетицию пришли сотни человек, включая представителей СМИ.

В проезде кортежа будут участвовать 250 военных. На репетиции присутствовали полицейские. Некоторые из них были вооружены, часть была расставлена по окружающим крышам.

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Постановочные снимки Томаса Маркла

Воскресная газета Mail on Sunday утверждает, что Томас Маркл сделал несколько постановочных снимков для папарации и даже якобы заработал на этом деньги.

На одном из снимков Томас Маркл читает книгу о достопримечательностях Британии, на другой фотографии - новости о будущей свадьбе Меган, еще на одной некто будто бы снимает мерки с Маркла для его костюма.

Сводная сестра Меган, Саманта Маркл, дочь Томаса Маркла от первого брака, сказала, что именно она подсказала папе устроить фотосессию.

"Многочисленные изобличающие статьи о подложных фотографиях появились по моей вине. Пресса незаслуженно представляла отца в плохом свете, и я предложила ему сделать пару хороших снимков, для его блага и блага королевской семьи. Но мы не знали, как будут использоваться эти кадры. Мы это делали не ради денег", - написала Саманта Маркл в "Твиттере" в ответ на обвинения, что фотографии были проданы за большие деньги различным изданиям.

Позже на повторные вопросы журналистов о том, получал ли Маркл деньги за фотографии, она сказала: "Я не знаю, но даже если да, я предполагаю, что это были гроши, потому что они не так уж много платят".

Таблоид TMZ писал, что отец Маркл считает снимки "глупыми и неестественными".

Меган не общается с Самантой Маркл с 2015 года.

Брат Меган, которого также зовут Томас, заявил изданию Daily Mirror, что Маркл-старший "не скажет ничего публично, но искренне извинится перед Меган и королевской семьей".

Свадебная церемония начнется в субботу 19 мая в полдень по летнему британскому времени, в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке.

Ночь перед свадьбой Меган проведет вместе с матерью Дорией Рагланд во дворце Кливден в графстве Беркшир.

Принц Гарри вместе с братом эту ночь проведут в особняке Coworth Park Dorchester Collection в Аскоте.