Зарядка для ума: синхронизация часов

Если единственные часы в доме остановились, можно сходить к друзьям, посмотреть у них точное время, вернуться и поставить свои часы.

Вот как это делается.

Удачи!

Правообладатель иллюстрации EPA

Загадка.

У Саши не было наручных часов, но зато дома висели точные ходики, которые он иногда забывал заводить. Однажды утром, обнаружив, что часы остановились, Саша отправился в гости к своему другу Вите, у которого есть точные часы. Он провел там почти весь день, а вернувшись домой, сумел правильно выставить свои ходики.

Как ему удалось это сделать, если время, проведенное им в пути, заранее не было известно?

Нажмите здесь, чтобы посмотреть ответ

Ответ

Решение. Задачу можно решить, если сделать логичное предположение, что дорога к Вите и обратно занимает у Саши одинаковое время.

Пусть, уходя из дому, Саша выставил свои часы на 0:00. Придя к Вите в момент T1=9:00 (по часам Вити), он засек время. Уходя от него в момент T2=17:00, он также засёк этот момент.

Тогда, придя домой и увидев, что его ходики показывают T3=8:40, Саша тут же выставил на них время (T1+T2+T3)/2 = 17:20. Разберемся, почему это работает. Саша провёл у Вити время T2-T1=8 часов, а отсутствовал дома T3-0=8 часов 40 минут. Следовательно, дорога в оба конца заняла у него T3-(T2-T1) = 40 минут, то есть путь в один конец занимает (T3+T1-T2)/2 = 20 минут. Прибавив это время к 17:00 точных часов Вити, Саша получил правильное время 17:20 в момент прихода.

В общем виде оно равно T2 + (T3+T1-T2)/2 = (T3+T1+T2)/2, как и написано абзацем выше.

Все загадки можно посмотреть здесь.

Автор вопроса: фольклор