Чубакка на Лазурном берегу. В Каннах показали новые "Звездные войны"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Премьера нового эпизода "Звездных войн" проходила "под охраной штурмовиков"

Новый фильм фантастической эпопеи "Звездные войны" поразил Каннский кинофестиваль звездной премьерой, роскошной пляжной вечеринкой и восьмиминутным фейерверком.

"Имперские штурмовики" выстроились на ступенях "Гранд Театре Люмьер", встречая режиссера Рона Ховарда и актеров фильма, которые прибыли во вторник на премьеру.

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории" - это первый фильм космической саги, который показывают в Каннах с 2005 года (тогда на фестивале презентовали "Месть ситхов").

Фильм, рассказывающий о начале пути космического пирата Хана Соло, выйдет в прокат на следующей неделе.

Роль главного героя, которую в оригинальной трилогии и в "Пробуждении силы" играл знаменитый Харрисон Форд, теперь исполнил Олден Эренрайк.

28-летнего актера на премьере сопровождали британские актрисы Эмилия Кларк, Тэнди Ньютон и Фиби Уоллер-Бридж (последняя в фильме играет вспыльчивого робота).

На пляжную вечеринку по случаю премьеры Уоллер-Бридж пришла со своим спутником, режиссером и драматургом Мартином МакДона.

А актера Пола Беттани, которому в фильме досталась роль главного отрицательного персонажа, сопровождала супруга Джениффер Коннели.

Также был на премьере американский актер и рэпер Дональд Гловер. Он сыграл в фильме роль дельца Лэндо Калриссиана.

Не обошлось и без Чубакки - знаменитого гориллоподобного инопланетянина из саги. В лохматый костюм одели дублера, а актер Йонас Суотамо, сыгравший роль Чубакки, предстал перед прессой и поклонниками в смокинге.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Тэнди Ньютон появилась в платье с изображениями героев из предыдущей серии "Звездных войн"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эмилия Кларк

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Фиби Уоллер-Бридж

Европейская премьера состоялась вскоре после того, как "Хана Соло" показали в Голливуде. Режиссер Рон Ховард, выступая в Каннах, объяснил: ему важно, чтобы новая серия "говорила со всей планетой".

"Я всегда бы фанатом фильмов из серии "Звездные войны", но только теперь я понимаю, почему мы пересматриваем их снова и снова", - говорил он.

Ховард занял кресло режиссера фильма после того, как в прошлом году его предшественники Кристофер Миллер и Фил Лорд покинули проект.

Ховард объяснил, что Миллер и Лорд прекратили работу над фильмом из-за творческих разногласий с продюсерами, и признался, что ему самому пришлось совершить "творческий рывок", чтобы взяться на фильм в середине производства.

Эренрайк, который до сих пор был известен широкой публике по роли бестолкового ковбоя в фильме братьев Коэнов "Да здравствует Цезарь!", признался, что возможность сыграть персонажа, прославленного Харрисоном Фордом, ни с чем не сравнима.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Канадская фотомодель и активистка Винни Харлоу также побывала на премьере фильма

"Когда соглашаешься на нечто подобное, то соглашаешься на главное приключение в жизни", - сказал он.

В свою очередь, Вуди Харрельсон, который сыграл наставника молодого Хана Соло, несколько иронично заметил, что эта роль - апофеоз его карьеры.

"От мысли о том, что ты снялся в "Звездных войнах", реально перехватывает дыхание, - сказал актер. - У меня просто голова кругом от этого".

Правообладатель иллюстрации Lucasfilm Image caption "Хан Соло. Звездные войны. История" расскажет о знакомстве Хана Соло и Чубакки

По сюжету картины Хан Соло, живущий "в одной далекой галактике", предстает перед нами мусорщиком-приспособленцем, который мечтает начать новую жизнь на другой планете.

В ходе своих межзвездных приключений он встречает и заводит прочную дружбу с похожим на гигантскую лохматую обезьяну персонажем по имени Чубакка.

Критики в целом приняли фильм благосклонно, хотя издание Hollywood Reporter посчитало, что режиссер "так и не сумел разогнать "Тысячелетнего сокола" (название знаменитго звездолета Хана Соло - Би-би-си) до сверхскорости".

Но жюри в Каннах картину оценивать не придется. "Хан Соло. Звездные войны. Истории" в Каннах показали вне конкурса, и на награды фестиваля фильм не претендует.