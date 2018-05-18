Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption 12 тысяч человек проголосовали за вариант с коноплей

Эстонский поселок Канепи решил включить в качестве своего официального символа на новом флаге лист конопли. За вариант с коноплей проголосовало наибольшее количество людей в интернете.

Поселок находится на юго-востоке страны. Его название происходит от эстонского слова "канеп", что переводится как конопля.

Жители поселка издавна выращивали коноплю и изготавливали из нее ткани, масла и канаты.

Голосование в интернете о названии города не обошлось без разногласий. Население поселка составляет лишь 5 тыс. человек, а проголосовали 15 тыс. человек.

Из них 12 тыс. голосов было отдано за лист конопли.

Глава местной администрации Кайдо Коив сказал, что решение стало результатом открытого демократического процесса, сообщает "Рейтер".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По словам местной администрации, решение стало результатом открытого демократического процесса

На проходившем в четверг совещании совета поселка с небольшим перевесом было принято решение одобрить новый символ на флаге: девять членов совета проголосовали за и восемь - против.

Муниципалитет был образован в июле прошлого года после слияния трех районов. Жителям предложили проголосовать за новый символ.

В Эстонии употребление марихуаны в небольших количествах запрещено по закону и наказывается штрафом.