Свечи, батарейки и сардины: шведам рассказали, как готовиться к войне
Тефтели из лосося, компактные свечи и влажные салфетки. Этими предметами, среди прочих, шведское правительство рекомендовало своим гражданам запастись на случай войны.
Каждая шведская семья в понедельник получила по правительственной листовке, озаглавленной "Если случится война или чрезвычайное происшествие", с советами о том, чем стоит запастись на случай природной катастрофы, серьезной кибератаки или нападения неприятеля.
Те, кто готов к таким ситуациям, повышают способность страны в целом справляться с серьезными кризисами, - говорится в буклете.
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Аналогичный документ, под названием "Если придет война", публиковался в нейтральной Швеции между 1943 и 1961 годами. Его распространение было прекращено в 1991 году, после распада Советского Союза, хотя основные пункты печатались в телефонных справочниках.
В общей сложности правительство разослало такие листовки по 4,7 млн адресов.
"Подумайте о том, как вы и ваши близкие справитесь с ситуацией, в которой повседневные услуги окажутся недоступны", - предупреждает листовка.
В разделе "подготовка домохозяйства"- довольно пестрый список из продуктов и прeдметов первой необходимости, которые должны в быть в каждом готовом к войне шведском доме.
Правительство подчеркивает важность доступа к продуктам с длительным сроком хранения, для приготовления которых достаточно небольшого количества воды.
В списке, в частности, присутствуют:
- Мучные изделия с долгим сроком хранения (например тортильи и крекеры)
- Готовая чечевица, бобы, консервированный хумус
- Консервированные сардины и равиоли
- Макароны, рис, картофельное пюре быстрого приготовления
- Джем из голубики, холодный суп из шиповника и энергетические батончики
В случае чрезвычайной ситуации может отключиться подача электричества, поэтому в домах может стать холодно, говорится в брошюре.
"Соберитесь в одной комнате, закройте окна одеялами, пол устелите коврами и устройте под столом укрытие, чтобы оставаться в тепле", - рекомендуют жителям Швеции.
В случае отключения электричества первоочередной задачей должно быть сохранение тепла и связи. Для этого правительство рекомендует запастись:
- Шерстяной одеждой
- Спальными мешками
- Свечами
- Радио на обычных или солнечных батарейках, либо с механическим заводом
- Списком важных телефонных номеров
- Автомобильным зарядным устройством для мобильного телефона,
Связь нужна для того, чтобы получать информацию в условиях отключения коммуникационных систем, отмечают в правительстве Швеции.
Кроме того в листовке есть рекомендации, как выявлять вражескую пропаганду, находить бомбоубежища и получать доступ к питьевой воде.
Как страны готовятся к войне
Правительства многих стран в течение последних лет давали своим гражданам советы о том, как готовиться к войне или крупным ЧП.
В 2016 году правительство Германии рекомендовало жителям запастись водой и продуктами на случай общенационального бедствия. Немцам рекомендовали держать запасы продовольствия на 10 дней и воды - на пять.
Это было первое подобное предупреждение со времен холодной войны. Некоторые оппозиционеры обвинили правительство в манипулировании на страхе избирателей.
В том же году в Литве была издана новая редакция брошюры по гражданской обороне с рекомендациями на случай российского вторжения. В ней содержались советы о том, как обнаружить российский танк и как выживать в дикой природе.
За последние годы Швеция увеличила расходы на оборону в связи с новыми угрозами безопасности в Европе, и в частности из-за роли России в конфликте на востоке Украины.
В 2016 году страна восстановила военное присутствие на стратегически важном острове Готланд на фоне опасений, вызванных российскими военными маневрами в этом районе. Власти Швеции также прорабатывали вопрос более тесного взаимодействия с НАТО.
Кроме того в Швеции в прошлом году вновь ввели всеобщую воинскую обязанность.