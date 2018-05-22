Свечи, батарейки и сардины: шведам рассказали, как готовиться к войне

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шведское правительство рекомендует гражданам запасаться свечами, экзотическим супом из шиповника, и теплой одеждой

Тефтели из лосося, компактные свечи и влажные салфетки. Этими предметами, среди прочих, шведское правительство рекомендовало своим гражданам запастись на случай войны.

Каждая шведская семья в понедельник получила по правительственной листовке, озаглавленной "Если случится война или чрезвычайное происшествие", с советами о том, чем стоит запастись на случай природной катастрофы, серьезной кибератаки или нападения неприятеля.

Те, кто готов к таким ситуациям, повышают способность страны в целом справляться с серьезными кризисами, - говорится в буклете.

Аналогичный документ, под названием "Если придет война", публиковался в нейтральной Швеции между 1943 и 1961 годами. Его распространение было прекращено в 1991 году, после распада Советского Союза, хотя основные пункты печатались в телефонных справочниках.

В общей сложности правительство разослало такие листовки по 4,7 млн адресов.

"Подумайте о том, как вы и ваши близкие справитесь с ситуацией, в которой повседневные услуги окажутся недоступны", - предупреждает листовка.

В разделе "подготовка домохозяйства"- довольно пестрый список из продуктов и прeдметов первой необходимости, которые должны в быть в каждом готовом к войне шведском доме.

Правительство подчеркивает важность доступа к продуктам с длительным сроком хранения, для приготовления которых достаточно небольшого количества воды.

В списке, в частности, присутствуют:

Мучные изделия с долгим сроком хранения (например тортильи и крекеры)

Готовая чечевица, бобы, консервированный хумус

Консервированные сардины и равиоли

Макароны, рис, картофельное пюре быстрого приготовления

Джем из голубики, холодный суп из шиповника и энергетические батончики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В случае войны нужны продукты, которые долго не портятся - например рис и джем

В случае чрезвычайной ситуации может отключиться подача электричества, поэтому в домах может стать холодно, говорится в брошюре.

"Соберитесь в одной комнате, закройте окна одеялами, пол устелите коврами и устройте под столом укрытие, чтобы оставаться в тепле", - рекомендуют жителям Швеции.

В случае отключения электричества первоочередной задачей должно быть сохранение тепла и связи. Для этого правительство рекомендует запастись:

Шерстяной одеждой

Спальными мешками

Свечами

Радио на обычных или солнечных батарейках, либо с механическим заводом

Списком важных телефонных номеров

Автомобильным зарядным устройством для мобильного телефона,

Связь нужна для того, чтобы получать информацию в условиях отключения коммуникационных систем, отмечают в правительстве Швеции.

Кроме того в листовке есть рекомендации, как выявлять вражескую пропаганду, находить бомбоубежища и получать доступ к питьевой воде.

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Как страны готовятся к войне

Правительства многих стран в течение последних лет давали своим гражданам советы о том, как готовиться к войне или крупным ЧП.

В 2016 году правительство Германии рекомендовало жителям запастись водой и продуктами на случай общенационального бедствия. Немцам рекомендовали держать запасы продовольствия на 10 дней и воды - на пять.

Это было первое подобное предупреждение со времен холодной войны. Некоторые оппозиционеры обвинили правительство в манипулировании на страхе избирателей.

В том же году в Литве была издана новая редакция брошюры по гражданской обороне с рекомендациями на случай российского вторжения. В ней содержались советы о том, как обнаружить российский танк и как выживать в дикой природе.

За последние годы Швеция увеличила расходы на оборону в связи с новыми угрозами безопасности в Европе, и в частности из-за роли России в конфликте на востоке Украины.

В 2016 году страна восстановила военное присутствие на стратегически важном острове Готланд на фоне опасений, вызванных российскими военными маневрами в этом районе. Власти Швеции также прорабатывали вопрос более тесного взаимодействия с НАТО.

Кроме того в Швеции в прошлом году вновь ввели всеобщую воинскую обязанность.