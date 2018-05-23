Конец эпохи больших интервью: журнал Interview закрывается из-за финансовых трудностей

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Энди Уорхол обожал задавать друзьям-знаменитостям провокационные вопросы - примерно так и появился журнал

Кончина основанного художником Энди Уорхолом журнала Interview стала ещё одним ударом по печатным изданиям XX века в цифровую эпоху.

Чуть-чуть не дотянув до 50-летнего юбилея, журнал, который стал первопроходцем жанра "допроса" знаменитостей, объявил о прекращении деятельности.

В понедельник владелец, коллекционер и миллиардер Питер Брант прекратил выпуск издания из-за финансовых трудностей и исков.

За последние несколько месяцев шеф-редактор, арт-директор и топ-стилист ушли, хлопнув дверью. Шеф-редактор Фэбиан Барон, как сообщается, подал в суд на журнал в начале мая, заявив, что Брант задолжал ему 600 тыс. долларов.

Брант, которого называют другом покойного художника, завладел журналом через два года после смерти Уорхола в 1987 году.

Непосредственно перед закрытием тираж издания составлял 217 тыс. экземпляров. Это несколько ниже, чем в декабре 2012 года - 230 тыс. экземпляров, - но в целом отражает достаточную стабильность его тиража в последние годы.

Начиная с перезапуска с новым редакторским коллективом в 2008 году, тираж издания в месяц составлял более 200 тыс. экземпляров.

Журнал Уорхола

Interview появился в 1969 году. Как говорили друзья Энди Уорхола, непосредственная причина, по которой художник придумал журнал, - желание получить бесплатные проходы на нью-йоркский кинофестиваль как СМИ.

"Самое важное редакционное решение, которое мы приняли, - формат "вопрос-ответ" без правок, чего никто раньше не делал", - позже рассказывал экс-редактор Гленн О'Брайен в интервью газете Independent.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В музее Энди Уорхола в американском Питтсбурге целая стена посвящена журналу

Визитной карточкой журнала стал формат "знаменитости интервьюируют знаменитостей".

Интервью публиковались в сырой форме, без прикрас, и все "эээ", "хм" ​​и "ну" интвервьюируемых сохранялись в печати.

Джон Леннон в своем интервью рассказал о том, как ему показалось, что он видит НЛО из своего окна в Манхэттене, Сальвадор Дали говорил о своей влажной софе, Дэвид Боуи - о психическом заболевании его брата.

В 2011-2016 годах издавалась российская версия журнала Interview, главным редактором которой была Алёна Долецкая. В России издание также прекратило существование по финансовым причинам.

"Для меня и всей моей любимой команды Interview эти пять лет стали неповторимым опытом в создании глянцевого проекта нового поколения. Лучшего за последние годы. А еще мы создали свое сообщество верных читателей, героев и поклонников. Это лучшая награда для всех нас", - говорила Долецкая в декабре 2016 года, поминая издание.

Теперь же Долецкая сообщила Би-би-си, что почувствовала глубокое сожаление, узнав о закрытии журнала-первоисточника.

"Решительно ничего", - заметил публицист, бывший редактор журнала "Афиша" Юрий Сапрыкин, описывая свои чувства относительно ухода Interview в небытие.