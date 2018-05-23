Родители судятся с 30-летним сыном, не желающим съезжать из их дома

Правообладатель иллюстрации Google Maps

Родители 30-летнего мужчины были вынуждены прибегнуть к радикальным мерам, чтобы заставить собственного сына съехать из родного дома в Нью-Йорке. Кристина и Марк Ротондо подали на сына в суд.

Согласно представленным суду документам, Майкл Ротондо не платит арендную плату, никаким образом не помогает родителям по дому и игнорирует их предложения помочь ему обустроиться в другом месте.

Несмотря на то что родители уже пять раз письменно уведомляли Майкла о необходимости съехать из дома, он отказывается его покидать.

Сам Майкл строит свою защиту на том, что по закону его должны были известить о грядущем выселении заблаговременно, но этого сделано не было, так что у него не было времени подготовиться.

Семейная пара Ротондо подала иск в Верховный суд округа Онондага (Сиракузы, штат Нью-Йорк) 7 мая - после нескольких месяцев безуспешных попыток вынудить сына уехать.

Их адвокат Энтони Адоранте сообщил журналистам местного издания Syracuse.com, что его клиенты уже исчерпали все другие возможные способы добиться того, чтобы их взрослый сын съехал из дома.

"Мы решили, что ты должен немедленно покинуть этот дом", - говорится в первом письме родителей Майклу, датированном 2 февраля.

Это письмо он просто проигнорировал, и тогда родители при помощи своего юриста написали уведомление о выселении по всей надлежащей форме.

"Настоящим вы уведомляетесь о выселении, - говорится в документе от 13 февраля, подписанном Кристиной Ротондо. - Если в срок до 15 марта 2018 года вы не выедете из дома, к вам немедленно будут применены предусмотренные законодательством принудительные меры".

Затем супруги предложили сыну 1100 долларов, чтобы он обустроился в другом месте, сопроводив это предложение парой едких комментариев по поводу его поведения.

Правообладатель иллюстрации Reuters

"Даже для людей без опыта работы, вроде тебя, есть доступные вакансии. Найди себе такое место - ты должен работать!" - заявили супруги.

К 30 марта стало очевидно, что Майкл не намерен покидать родительский дом.

В апреле чета Ротондо отправилась в местный городской суд, чтобы узнать, могут ли они выселить сына.

Однако там им сообщили, что поскольку Майкл - член семьи, то по закону для его принудительного выселения потребуется решение Верховного суда.

Сам Майкл назвал исковое заявление родителей репрессивной мерой и попросил суд отказать в его удовлетворении.

В конце мая семья Ротондо отправит свой иск в Верховный суд США. Через несколько недель Майклу должен исполниться 31 год.