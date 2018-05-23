Подмосковная мистика. Дачные ворота подписались на платные онлайн-услуги

Правообладатель иллюстрации AlEKSEI NADEZHIN Image caption Ворота, которые подписались на платные рассылки

Житель Москвы Алексей Надёжин обнаружил, что автоматические ворота в дачном кооперативе, которые он установил прошлой осенью, за несколько месяцев оформили несколько платных подписок. Ворота оснащены блоком управления, который действует через мобильную связь - на нем установлена сим-карта с телефонным номером.

По словам хозяина, в один из майских дней ворота перестали открываться, и он решил проверить счет. На нем не оказалось средств. Заказав в компании-операторе справку с детализацией звонков, Алексей обнаружил, что в январе и феврале на эту сим-карту приходило множество СМС с коротких номеров.

Судя по распечатке, ворота отправили несколько СМС в ответ, и спустя несколько недель со счета стали списываться деньги, причем число платных подписок со временем возросло. Под конец, по словам Алексея, со счета списывалось по 15 рублей в день.

Как выяснил он в разговоре со службой поддержки компании МТС, чья сим-карта установлена в блоке управления, въездные ворота ухитрились подписаться на три платных сервиса - "Автоновости", "Полезные советы" и Hi-Tech Новости.

При этом отправлять ответные СМС, как утверждает Алексей, ворота не могут.

Представитель компании МТС на запрос Би-би-си ответил, что клиенту были немедленно возвращены списанные средства, а специалисты провели работы, чтобы подобный случай не повторился.

Однако объяснить, как такое могло произойти, в МТС затруднились. "Это экстраординарный случай, который нас очень удивил", - рассказал Би-би-си представитель оператора. В любом случае, отметили в компании, в воротах было бы лучше пользоваться специальными сим-картами для подобных устройств.

Алексей Надёжин использовал обычную сим-карту, которая, по его словам, вполне отвечала всем требованиям.

Реле

По словам Алексея Надёжина, дистанционную систему открывания ворот он усовершенствовал самостоятельно. Он довольно подробно описал этот процесс на своей странице в Живом журнале. Он вставил в систему GSM-реле, которое замыкало электроцепь по сигналу модуля, который активировался на половину секунды при звонке на него с определенного номера.

Примерно один раз в три месяца на этот номер необходимо посылать короткое сообщение с кодом, после чего устройство отсылает обратно обычное платное смс-сообщение - это необходимо, чтобы оператор не счел номер "мертвым" и не заблокировал его. Кроме того, устройство принимает и другие служебные сообщения, но не отвечает на них, рассказал Алексей.

Другие СМС, как утверждает Алексей, ворота отправить не могут. То есть они не в состоянии просто ответить на любое короткое сообщение на их номер - для ответа в нем должен содержаться особый код. Тем не менее, отметил он, ворота посылали сообщения, причем также и по номерам, с которых к ним не обращались.

"Понятно, что мы до конца не знаем, что там в мозгах у китайского устройства. Стопроцентной уверенности в том, что все эти СМС фиктивные, конечно, нет. Только разработчик этого устройства знает, что у него там внутри, - рассказал Алексей Би-би-си.

Однако он проверил предположение, что подписаться на платную рассылку ворота могли, просто автоматически ответив на СМС, и выяснил, что такое произойти не могло.

"Первое, что я сделал, я отправил произвольный текст на номер этих ворот. Я подумал, вдруг они действительно, если отправляешь произвольный текст, что-то отвечают, неправильная команда или еще что-то. Но нет, ничего не отвечают", - рассказал Надёжин.