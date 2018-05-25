Суд запретил Трампу блокировать пользователей в "Твиттере"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп не против использования смартфонов в ходе его выступлений

Судья Манхэттенского окружного суда Наоми Райс Бухвальд посчитала, что президент США Дональд Трамп не может блокировать доступ избранных пользователей к своим твитам, поскольку такой запрет нарушает право на свободу слова.

Среди причин добавления пользователей в "чёрный список" аккаунта @realDonaldTrump с 52 миллионами подписчиков не должны быть их политические убеждения, уверена судья.

Иск против Трампа и других чиновников Белого дома подали семь заблокированный президентом критиков среди пользователей "Твиттера" через так называемый Институт защитников Первой поправки Колумбийского университета в Нью-Йорке. Им показалось, что президент Трамп не имеет права блокировать пользователей.

Белый дом не комментировал решение суда на Манхэттене.

Правообладатель иллюстрации @realDonaldTrump/Twitter Image caption С момента вступления Трампа в должность его аккаунт в "Твиттере" резко прирос подписчиками

В своём решении судья согласилась с истцами, что онлайн-платформу можно считать "общественным публичным форумом" для всех граждан США.

"В этом деле нам важно было понять, может ли публичное лицо, пользуясь Первой поправкой, заблокировать аккаунт в "Твиттере" из-за несогласия с его политическими взглядами, и имеет ли значение для рассмотрения дела тот факт, что это лицо - президент США. Ответ на оба эти вопроса отрицательный", - отметила Райс Бухвальд.

Первая поправка к Конституции США предполагает свободу слова, религии, прессы, собраний и свободу обращаться с жалобами.

Судья отмела аргумент адвокатов Трампа о том, что в этом случае поправка неприменима и личные интересы президента могут стоять выше интересов истцов.

"Твиттер" для всех

Трамп предпочитает личный "Твиттер"-аккаунт официальному профилю - @POTUS, даже когда дело касается официальных сообщений.

В списке читаемых президентом аккаунтов всего 46 профилей, среди которых - члены его семьи и ведущие его любимого телеканала Fox News.

Одной из тех, кто попал под горячую руку трамповской блокировки, стала Холли О'Райли, пишущая в "Твиттере" под ироничным ником @AynRandPaulRyan: год назад Трамп заблокировал её GIF-файл с собой самим и папой Франциском.

Фото, на котором понтифик смотрел на президента с явным неодобрением, было подписано: "Вот как на тебя смотрит почти весь мир".

Правообладатель иллюстрации Twitter

После того, как её заблокировали, Райли сказала журналу Time: "Это как если бы Рузвельт отнял у меня радио"(отсылка к неформальным беседам президента Франклина Рузвельта с американцами всех мастей на радио в годы Второй Мировой войны).

Судья Бухвальд ещё до оглашения вердикта заметила, что президенту достаточно "игнорировать" (так эта опция называется в русскоязычном "Твиттере") аккаунты, которые он не хочет видеть.

Таким образом, даже его критики продолжили бы его читать, в то время как при блокировке они этого сделать не могут. Зато он бы не увидел ответы этих людей на его твиты.

Пока неясно, разблокирует ли Трамп истцов, но, по словам судьи, обратное было бы неконституционным и повлекло бы за собой новый процесс.

"Трампизмы"

Между тем, за "Твиттером" президента активно следят не только сторонники или противники, но и аналитики газеты Washington Post, которые ежемесячно публикуют количество неточностей и фактических ошибок, которые тот делает.

На 1 мая фактчекеры издания насчитали 3001 неточность - иными словами, по 6,5 случаев предоставления Трампом ложной информации на каждый день с момента вступления в должность.

При этом 113 из этих ошибок президент повторил не менее трёх раз.

Стоит учитывать, что в источники информации для аналитиков входят не только твиты, но и любые публичные выступления политика.