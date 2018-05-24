Морган Фримен попросил прощения после обвинений в домогательствах

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Морган Фримен - уже далеко не первая знаменитость Голливуда, обвиненная в сексуальных домогательствах

В четверг знаменитый американский киноактер, обладатель "Оскара" Морган Фримен принес публичные извинения всем, кто, как он выразился, ощутил себя неловко или почувствовал неуважение.

16 человек, среди которых восемь женщин, назвавших себя жертвами домогательств, рассказали телеканалу Си-эн-эн о неподобающем поведении Фримена на съемках и во время рекламных турне.

Как сообщил телеканал, одна из ассистенток обвинила Моргана Фримена, которому первого июня исполняется 81 год, в том, что он несколько месяцев приставал к ней на съемках комедии "Уйти красиво", вышедшей в прокат в 2017 году.

По ее словам, актер ее постоянно к ней приксался, пытался задрать ей юбку и интересовался, носит ли она нижнее белье.

"Все, кто со мной знакомы или работали со мной, знают, что я не тот человек, который намеренно будет оскорблять или сознательно заставлять кого-нибудь чувствовать себя неловко", - говорится в заявлении Фримена, распространенном его импресарио.

Актер заявил, что у него никогда не было намерений поставить кого-либо в неловкое положение.

Морган Фримен - уже далеко не первая знаменитость Голливуда, обвиненная в сексуальных домогательствах с тех пор, как разгорелся скандал с продюсером Харви Вайнштейном и активисты повели кампанию #MeToo ("И меня тоже"), направленную против такого поведения.

Одна из женщин рассказала Си-эн-эн, что однажды актер Алан Аркин, ставший свидетелем неподобающего поведения Фримена, попросил его прекратить это. По ее словам, Фримен был ошеломлен и не нашелся, что ответить.

Как рассказала другая женщина, работавшая на съемках фильма 2013 года "Иллюзия обмана", все члены съемочной группы знали, что если где-то рядом Морган Фримен, женщинам не стоит надевать блузки с глубоким вырезом или обтягивающие юбки.

Женщины также пожаловались, что Морган не раз глазел на их грудь и просил их покружиться перед ним.

Морган Фримен получил "Оскара" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Малышка за миллион" (2005 год).

Он также четыре раза номинировался на "Оскара" в категории "Лучшая мужская роль", в том числе в фильме "Побег из Шоушенка" (1995 год).