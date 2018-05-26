Зарядка для ума: часы Гарри Поттера

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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.

Сможете ли вы предугадать, с какой скоростью должны двигаться волшебные часы?

Удачи!

Загадка 10:

Ровно в полдень Гарри Поттер стукнул по своим настенным часам волшебной палочкой, и стрелки на них сошли с ума: часовая стрелка стала двигаться вдвое быстрее, а минутная стрелка со своей обычной скоростью пошла в другую сторону. Через сколько минут стрелки на этих часах примут такое положение, которое может возникнуть и на обычных часах?

Ответ

Через 20 минут.

Мысленно заведем для часовой стрелки минутную стрелку-призрак, которая движется так же, как настоящая, но вдвое быстрее. Будем смотреть, когда она в первый раз встретится с настоящей.

Так как настоящая движется с нормальной скоростью в одном направлении, а призрак - с удвоенной скоростью и в другом, то настоящая стрелка пройдет треть оборота, а призрак - две трети. Треть круга минутная стрелка проходит ровно за 20 минут.

Автор загадки: Дмитрий Богданов

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