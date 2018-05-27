Зарядка для ума: 12 минут на песочных часах

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.

Сможете ли вы отсчитать 12 минут на песочных часах с другими показателями?

Удачи!

Загадка 11:

Как с помощью 11-минутных и 13-минутных песочных часов отмерить ровно 12 минут?

Ответ

Одновременно запустим оба прибора. Переворачиваем каждый в тот момент, когда песок в нем закончит высыпаться. Когда пройдет 66 минут (в 11-минутных часах песок закончится в шестой раз), зафиксируем начальный момент. В этот момент 13-минутные часы перевёрнуты 5 раз, и прошла еще одна минута. Следовательно, в них осталось песка ровно на 12 минут.

Другой вариант решения - запустить одновременно, отсчитать 77 минут по 11-минутным часам (ровно 7 переворачиваний), после чего моментально перевернуть 13-минутные часы. Перед переворотом песок в них оставался еще на одну минуту, значит, вниз высыпалось ровно на 12 минут. После переворота можно начинать отсчёт двенадцати минут.

Источник загадки: фольклор

Другие загадки - здесь. А в ближайшие дни вас ждет еще несколько загадок. Не пропустите!