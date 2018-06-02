Зарядка для ума: метр с подвохом

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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.

Из скольких спичек у вас получится метр?

Удачи!

Загадка 12:

Будем считать, что длина одной спички - четыре с половиной сантиметра. Какое минимальное количество спичек понадобится, чтобы получился метр?

Ответ

Это задача с подвохом. Конечно, для того, чтобы получить отрезок длиной метр, нужно не менее 23 спичек. Однако чтобы получить слово МЕТР, достаточно всего 13 спичек.

Источник загадки: "Математическая смекалка" Бориса Кордемского в редакции Ивана Грищенко

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