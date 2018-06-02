Зарядка для ума: метр с подвохом
Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.
Из скольких спичек у вас получится метр?
Удачи!
Загадка 12:
Будем считать, что длина одной спички - четыре с половиной сантиметра. Какое минимальное количество спичек понадобится, чтобы получился метр?
Ответ
Это задача с подвохом. Конечно, для того, чтобы получить отрезок длиной метр, нужно не менее 23 спичек. Однако чтобы получить слово МЕТР, достаточно всего 13 спичек.
Источник загадки: "Математическая смекалка" Бориса Кордемского в редакции Ивана Грищенко
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