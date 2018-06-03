Зарядка для ума: поезд из Петербурга в Карелию

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.

Сколько максимально дней подряд у вас будет на то, чтобы бросить все и уехать из Санкт-Петербурга в Карелию?

Удачи!

Загадка 13:

Один поезд из Санкт-Петербурга в Петрозаводск ходит только по вторникам и пятницам, а другой - только по нечетным числам. Какое наибольшее число дней подряд из Санкт-Петербурга в Петрозаводск может отправляться хотя бы один поезд?

Ответ

6 дней.

Именно так будет, если последний день месяца окажется 31-м числом и выпадет на среду (например, так было в январе этого года, а ближайшим таким месяцем будет октябрь). Тогда поезда будут отправляться 29-го (нечетное, понедельник), 30-го (вторник), 31-го (нечетное, среда), 1-го (нечетное, четверг), 2-го (пятница) и 3-го (суббота).

А вот семи дней отправления подряд быть не может, так как из них будет минимум три четных числа, хотя бы в каком-то месяце окажутся два из них, и если оба они пришлись на пятницу и вторник, то воскресенье между ними тоже относится к этому же месяцу и будет четным числом, то есть, в этот день поезда нет.

Авторы загадки: Дмитрий Максимов, Константин Кноп

Другие загадки - здесь. А в ближайшие дни вас ждет еще несколько загадок. Не пропустите!