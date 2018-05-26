У Меган появился свой герб: лев, певчая птица и желтый мак

Правообладатель иллюстрации Kensington Palace

У жены принца Гарри герцогини Сассекской появился собственный герб, в котором, в частности, отражен тот факт, что Меган Маркл родилась в Калифорнии.

В центре герба - щит, правое поле которого окрашено в голубой цвет - он должен напоминать о Тихом океане. Поле пересекают две золотые полосы, символизирующие солнечные лучи, и три пера как символ общения и силы слова.

Как сообщила пресс-служба Кенсингтонского дворца, герцогиня сама активно принимала участие в разработке своего герба, созданного Геральдической палатой в Лондоне.

Простая символика

Поддерживающий щит слева лев - символ ее супруга, герцога Сассекского, и датируется 1603 годом, когда на английский трон взошел первый представитель королевского дома Стюартов.

Второй щитодержатель относится уже к самой новоявленной герцогине - это певчая птица с поднятыми крыльями и клювом, которая, как и перья на щите, обозначают силу и важность общения.

Это традиционная расстановка: геральдические знаки жен членов королевской семьи чаще всего имеют одного щитодержателя, относящегося к супругу, а второй представляет их самих.

Под щитом на зеленой траве можно увидеть желтые маки - официальный цветок штата Калифорния - и растущую в саду Кенсингтонского дворца звездчатку, которая была вышита и на свадебной фате Меган.

Щит венчает корона, украшенная двумя крестами, четырьмя геральдическим лилиями и двумя стилизованными листьями клубники. Согласно Королевскому указу 1917 года, такой головной убор возлагается на сыновей и дочерей наследника престола.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Растущая в Кенсингтонском дворце звездчатка была вышита и на фате Меган

Герольдмейстер Томас Вудкок из Геральдической палаты отметил, что герцогиня Сассекская проявила большой интерес к разработке герба.

"Хороший геральдический дизайн практически всегда прост, и герб герцогини Сассекской очень хорошо вписался в собрание четырехчастных королевских гербов Британии", - сказал Вудкок.

"Геральдика как форма идентификации процветает в Европе уже почти 900 лет, гербы используются как отдельными лицами, так и крупными организациями или объединениями - такими как города, университеты или, например, ливрейные компании Лондонского Сити [торговые ассоциации и гильдии]" - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Герцогиня Сассекская Меган активно помогала в разработке своего герба

Герб семьи Миддлтон

В 2011 году специальный герб был создан для семьи герцогини Кембриджской - в девичестве Кейт Миддлтон. На нем изображены белые шевроны, символизирующие горы, что указывает на любовь семьи Миддлтон к Озерному краю (на севере Англии) и лыжному спорту.

Поскольку герб был пожалован не лично Кейт, а семье Миддлтон, это означает, что его позволено использовать брату и сестре герцогини Кембриджской.

На совместном гербе герцога и герцогини Кембриджских объединены два щита - принца Уильяма, поддерживаемый львом, и семьи Миддлтон, поддерживаемый единорогом.

Правообладатель иллюстрации Kensington Palace Image caption Супружеский герб герцога и герцогини Кембриджских

Право на герб

Что касается родственников герцогини Сассекской, то ее единокровная сестра (по отцу) Саманта Грант в интервью газете Telegraph назвала "колоссальным оскорблением" тот факт, что их отцу, Томасу Марклу, не был пожалован собственный герб.

Будучи американцем, Томас Маркл имеет право подать запрос на получение почетного герба, если соблюдены все прочие обычные критерии подобной правомочности, однако ему также пришлось бы продемонстрировать наличие у себя в роду предков-подданных британской короны до 1783 года, когда Британия признала независимость Америки.

В Британии личный герб можно использовать только в том случае, если он пожалован самому обладателю или его получил в прошлом один из предков по мужской линии.

Отдельным организациям также может быть пожалован герб.

Первые гербы появились в качестве знаков отличия в XII веке, и традиционно их носили поверх доспехов на турнирах, чтобы участники могли распознать своих противников.