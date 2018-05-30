Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Жертва не пострадала от первоначального взрыва, но убежать ей не удалось

Археологи обнаружили в Помпеях останки мужчины, чья голова была снесена огромным камнем, когда он пытался спастись от извержения вулкана, уничтожившего город.

Извержение Везувия, произошедшее в 79 году нашей эры, привело к гибели тысяч жителей города, которые остались погребены под многометровой толщей пепла.

Найденный скелет принадлежит мужчине, выжившему при первоначальном взрыве вулкана и пытавшемуся бежать из обреченного города.

Судя по останкам, ему было трудно бежать из-за поврежденной ноги, а затем его настиг огромный каменный брус, поднятый в воздух газами, вырывавшимися из жерла вулкана.

По словам археологов, его нога, по всей видимости, была поражена инфекцией, из-за которой ему было крайне тяжело ходить, не говоря уже о том, чтобы бегать.

Большинство жителей Помпей были убиты не вязкой лавой, медленно вытекающей из недр вулкана, а так называемым пирокластическим потоком - смесью разогретых вулканических газов, пепла и камней.

Удушливое облако поднялось над городом, убивая его жителей, где бы они ни пытались укрыться, и на многие столетия "похоронив" их под толстым слоем пепла в тех позах, в которых их и настигла смерть.

Археологи считают, что именно из-за этого облака и оказалась возможной такая находка.

Правообладатель иллюстрации Pompeii Parco Archeologico Image caption Голову мужчины предстоит идентифицировать, она может все еще находиться под камнем

Мужчина, в возрасте, как полагают, около 30 лет, был найден на первом этаже здания поверх слоя мелких камней, принесенных смертоносным облаком.

Огромный каменный брусок, обрушившийся на жертву, был поднят в воздух вулканическими газами. Эксперты считают, что этим камнем был дверной косяк. Он обрушился на верхнюю часть туловища в районе шеи и, вероятней всего, отсек мужчине голову.

Археолог Массимо Осанна называет скелет исключительной находкой.

Кроме эмоционального эффекта подобные открытия они позволяют археологам лучше изучить жителей города, и даже то, как именно они пытались спастись от извержения Везувия.

Эта находка - часть недавних раскопок в Помпеях, ведущихся с использованием современных технологий.