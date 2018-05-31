Правообладатель иллюстрации Sotheby's

Оригинал карты Стоакрового леса, по которому разгуливали Винни-Пух и все-все-все, выставлен на продажу в аукционном доме Sotheby's.

Эта, возможно, самая знаменитая карта во всей английской литературе, как назвал ее доктор искусствоведения Филипп Эррингтон из Sotheby's, продается впервые за много лет вместе с четырьмя другими иллюстрациями из книжки о Винни-Пухе, которые нарисовал художник Эрнест Шепард.

Эти рисунки не выставлялись в течение без малого полувека. Учитывая, что в последнее время среди коллекционеров возрос интерес к иллюстрациям, предположительно, они могут принести совокупно от 310 до 440 тыс. фунтов стерлингов (примерно 400-600 тыс. долларов).

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первое американское издание книги, проданное коллекционеру в 2008 году

Впервые эта карта была продана на Sotheby's в 1968 году за 650 фунтов, а двумя годами позже этот же аукционный дом продал ее частному коллекционеру уже за 1700 фунтов.

Карта обычно располагается на форзаце книжки о Винни-Пухе или на первых ее страницах. Эта карта также фигурирует в мультфильме компании Disney 1966 года.

Как полагают искусствоведы, только она одна может принести от 100 до 150 тыс фунтов.

На других рисунках изображено прощание Кристофера Робина и Винни-Пуха, а также ослик Иа-Иа, Кролик и игра в Пустяки.

Автор книжек о Винни-Пухе Алан Милн родился в Лондоне в 1882 году.

Он написал ряд весьма успешных пьес, а также был редактором нескольких журналов, но в сокровищницу мировой литературы вошел как автор детских книг о плюшевом медвежонке Винни-Пухе, прообразом которого стал игрушечный медведь его маленького сына Кристофера Робина, по имени которого назван другой персонаж этих книжек.

В 1925 году Милн с женой и сыном переехали из Лондона в большой дом неподалеку от городка Хартфилд в Восточном Сассексе. Возле их дома был Ашдаунский лес, описанный Милном в книжках и нарисованный Эрнестом Шепардом.

Милн и Шепард вместе работали над четырьмя книжками, выходившими отдельными изданиями - "Винни-Пух" (1926), "Дом на Пуховой опушке" (1928), поэма "Когда мы были очень молоды" (1924) и "Нам уже шесть" (1927).

В августе 2018 года на экраны выходит новый фильм кинокомпании Disney "Кристофер Робин", основанный на приключениях персонажей Милна.

Продажа рисунков Шепарда в Sotheby's намечена на 10 июля 2018 года.