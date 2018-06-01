В Германии из зоопарка сбежали львы, тигры и ягуар. Их удалось вернуть

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Лев Малор и львица Лира в зоопарке "Эйфель" в 2016 году. Неясно, участвовали ли они в побеге

Два льва, два тигра и ягуар, которые сбежали из своих вольеров в частном зоопарке в городе Люнебах на западе Германии, пойманы.

Как сообщают местные СМИ, зверей нашли на территории самого зоопарка при помощи дрона, оснащенного видеокамерой.

Пока шли поиски, местным жителям было рекомендовано не выходить на улицу.

Медведь, который также сбежал из зоопарка, был застрелен.

Животные сбежали, после того как наводнения, вызанные проливными дождями, повредили вольеры.

В операции по поиску вырвавшихся на свободу животных участвовали полиция, пожарные и ветеринарные службы.

Представитель местных властей сообщил, что всех пойманных зверей удалось вернуть в клетки.

Частный зоопарк, принадлежащий семейству Уолпоттов, занимает площадь в 30 га. В нем содержится почти 400 животных 60 видов, в том числе львы и уссурийские тигры.

Зоопарк был основан в 1965 году, причем тогда в коллекции были только собаки и осел, а сейчас его посещают около 70 тысяч человек ежегодно.

Два года назад из клеток в Лейпцигском зоопарке сбежали два льва. Один из них был застрелен, другой пойман и возвращен в неволю.