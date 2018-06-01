80 лет плёночным камерам Canon: юбилей превратился в поминки

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption С таким оборудованем фотография может получиться впечатляющей

Японский сначала аналоговый, а затем и цифровой гигант Canon окончательно прекратил выпуск плёночных камер: теперь на складах компании не осталось даже аппаратов модели EOS-1V, которую перестали производить ещё восемь лет назад. Би-би-си вспоминает славную историю аналоговых устройств.

В 1937 году японская лаборатория придумала клона немецкой Leica под названием "Кванон", первую камеру с фокальным затвором, снимавшую на 35 мм.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Так выглядела одна из камер Leica, которую решили скопировать в Японии

Линзы для камеры сделала ещё не сама Canon, но её будущий главный конкурент - компания Nippon Kogaku, впоследствии ставшая всемирно известной как Nikon.

Правообладатель иллюстрации Hulton Archive Image caption Уже к 1930-м Leica превратилась в синоним качественной камеры

За 80 лет Canon превратился в одну из главных мировых компаний по производству фото- и видеооборудования. Впрочем, работать ей приходилось на рынке с очень жёсткой конкуренцией. Помимо культовых продуктов Leica, уже с начала 1950-х серьезным соперником Canon cтановится компания Nikon.

Корпорация стала одним из пионеров цифрового фото, выпустив камеру RC-701 ещё в 1984 году, и с середины 80-х последовательно дрейфовала в сторону избавления от плёнки. К этому времени на рынке её стали теснить производители бытовой техники и электроники - например Panasonic и Sony, - которые вышли с мощными линейками камер, рассчитанных на массовый спрос.

Правообладатель иллюстрации Science Photo Library Image caption Иногда на камеру Canon устанавливали и такой объектив

За 30 лет Canon расстался со всеми моделями, кроме той самой EOS-1V, которую так любили фанаты аналогового изображения.

В своём прощании представители компании написали: "Хоть это и чистый эгоизм с нашей стороны, мы благодарим вас за понимание".

"Чувствую странную ностальгию, оттого что Canon прекратила продавать легендарную EOS-1V. Это моя, я снимал ей Формулу 1 в 2000 году, она по-прежнему идеально работает, ей легко убить, если надо - я называю её Танком", - признается фотограф Рик Нанн.

"Воистину конец эпохи. Через несколько десятилетий люди уже не будут полностью людьми, у них будут имплантаты, им не понадобятся фотоаппараты. Их глаза будут передавать изображения на специальный чип", - предрёк фотомастер Рафаэль Парежо-Кудер.

Некоторые из комментаторов, впрочем, не только не испытали сожаления, но и упрекнули EOS-1V в недостаточной винтажности.

И для этого есть резоны: сама камера появилась лишь в 2000 году, став для корпорации "последним из могикан" и одновременно - представителем пятого поколения аналоговых камер компании.

Гарантийное обслуживание EOS-1V продлится до октября 2025 года, однако Canon предупредила обладателей камеры, что уже через пару лет может отказать им в услугах, если необходимые для ремонта детали закончатся.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Nikon F6, представленная публике 14 лет назад, по-прежнему доступна на заказ

Nikon, меж тем, всё ещё держит в своей линейке два плёночных фотоаппарата - F6 и FM10.

Image caption Такими в Nikon видели плёночные камеры в 1980-е

Стартовая цена от производителя у этих моделей - 2450 долларов.

.