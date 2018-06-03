Правообладатель иллюстрации Department for Digital, Culture, Media & Sport Image caption Картину украли из музея имени Стэнли Спенсера в его родной деревне в графстве Беркшир

Работу известного британского художника Стэнли Спенсера, украденную из галереи его имени в 2012 году, вернули хозяевам. Картину нашли в доме наркоторговца в западном Лондоне.

Картина, стоимость которой оценивается в миллион фунтов стерлингов (1,3 млн долларов) лежала под кроватью, рядом с тремя килограммами кокаина и мешком с таблетками "экстази", сообщили в полиции.

Обыск в квартире 28-летнего Гарри Фишера провели в июне прошлого года. Он признал вину в распространении наркотиков, незаконных сделках с собственностью и перепродаже краденых вещей. Фишер был приговорен к двум годам и восьми месяцам заключения.

Работа Спенсера, хранившаяся у него под кроватью, была возвращена наследникам художника только в мае этого года.

"Счастливый конец"

Картину Спенсера украли из музея его имени в родной деревне Спенсера Кукем, в графстве Беркшир, в 2012 году. Пейзаж изображает вид на Кукем из поместья Энглфилд.

"Спенсер - один из самых известных художников и настоящий гигант ХХ века. Прекрасно, что у этой истории счастливый конец, и что картина вернулась хозяевам", - прокомментировал возврат картины глава департамента культуры, искусства, СМИ и спорта в британском правительстве Майкл Эллис.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Стэнли Спенсер вписывал вечные сюжеты в пространство родной деревни

Стэнли Спенсер - художник-модернист, работы которого критики относили к стилю магического реализма.

Источником вдохновения для Спенсера часто служил родной Кукем - в его работах многие классические и библейские сюжеты вписаны в пространство этой английской деревни.

Художник считается одним из самых ярких в своем поколении британских живописцев.

В 1959 году Спенсер получил рыцарский титул, и в том же году скончался.