Новое интернет-поветрие: бородачи пугают своими селфи

Социальные сети охватило новое поветрие: бородатые мужчины фотографируют растительность у себя лице, глядя в потолок, после чего выкладывают снимки в соцсети, приводя остальных пользователей в исступление.

"Бородатые мужчины глядят в потолок ради вашего удовольствия, приятного просмотра. Не говорите потом, что мне нечего вам показать", - похоже, именно с этого поста в "Твиттере" началась новая сетевая эпидемия.

Запись получила несколько десятков тысяч комментариев и ретвитов, и вскоре бородачи по всему миру начали публиковать селфи с неожиданного ракурса.

Выглядит это несколько диковато, для некоторых интернет-пользователей - даже чересчур. Мужчин просят "перестать смотреть наверх", но они продолжают, и эта причуда быстро распространяется по миру.

Некоторые для пущего эффекта пририсовывают на шею глаза и рот, чтобы получались вот такие лица.

Или используют элементы пейзажа как выгодный фон.

Самый бородатый корреспондент программы Би-би-си Newsbeat Джим Конноли тоже поучаствовал во флешмобе.

"Захватить в кадр и бороду, и задний план оказалось труднее, чем кажется", - делится Конноли.

Как всегда, в "Твиттере" события развиваются стремительно, и вскоре некоторые пользователи начали просить бородачей прекратить, а другие даже задумались о том, правильно ли выбирают партнеров для отношений.

Пропустить Twitter пост , автор: @adibanaina I don't want a tall guy with a beard anymore. Imagine ur mans 6'0 looking straight ahead at something, and while u rest ur head on his chest u look up to see his face but instead u see this. I would actually scream. https://t.co/ZdCdvF4sUP — nai🦋 (@adibanaina) 3 июня 2018 г.

"Больше не хочу высокого парня с бородой. Представьте: ваш парень, ростом под два метра, смотрит прямо. Вы кладете голову ему на грудь, смотрите наверх, чтобы увидеть его лицо, а видите вот это... Я бы правда заорала", - пишет в "Твиттере" @adibanaina.