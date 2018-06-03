Новое интернет-поветрие: бородачи пугают своими селфи
Социальные сети охватило новое поветрие: бородатые мужчины фотографируют растительность у себя лице, глядя в потолок, после чего выкладывают снимки в соцсети, приводя остальных пользователей в исступление.
"Бородатые мужчины глядят в потолок ради вашего удовольствия, приятного просмотра. Не говорите потом, что мне нечего вам показать", - похоже, именно с этого поста в "Твиттере" началась новая сетевая эпидемия.
Запись получила несколько десятков тысяч комментариев и ретвитов, и вскоре бородачи по всему миру начали публиковать селфи с неожиданного ракурса.
Выглядит это несколько диковато, для некоторых интернет-пользователей - даже чересчур. Мужчин просят "перестать смотреть наверх", но они продолжают, и эта причуда быстро распространяется по миру.
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Некоторые для пущего эффекта пририсовывают на шею глаза и рот, чтобы получались вот такие лица.
Или используют элементы пейзажа как выгодный фон.
Самый бородатый корреспондент программы Би-би-си Newsbeat Джим Конноли тоже поучаствовал во флешмобе.
"Захватить в кадр и бороду, и задний план оказалось труднее, чем кажется", - делится Конноли.
Как всегда, в "Твиттере" события развиваются стремительно, и вскоре некоторые пользователи начали просить бородачей прекратить, а другие даже задумались о том, правильно ли выбирают партнеров для отношений.
"Больше не хочу высокого парня с бородой. Представьте: ваш парень, ростом под два метра, смотрит прямо. Вы кладете голову ему на грудь, смотрите наверх, чтобы увидеть его лицо, а видите вот это... Я бы правда заорала", - пишет в "Твиттере" @adibanaina.