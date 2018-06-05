Фигуры из картона: новая слава старых знаменитостей

Американка Эллисон Клосс, заканчивая школу в Пенсильвании, поняла, что ей не с кем пойти на выпускной. В результате остроумная выпускница взяла с собой на майский бал ... картонную фигуру популярного комедианта Дэнни де Вито. Актёр не преминул ответить ей любезностью.

Реакцию одноклассников она подробно документировала в "Твиттере".

"Девочка в холле только что сказала мне, что я - ее любимая знаменитость ", - писала Клосс вечером 17 мая.

Де Вито, купающийся в лучах новообретённой славы после успеха ситкома "В Филадельфии всегда солнечно", также известного в России как "Пятеро под солнцем", искренне порадовался за старшеклассницу.

Коллега актера по сериалу о "солнечной Филадельфии" Роб Макэлхенни в ночь на вторник выложил у себя в "Инстаграме" не только Клосс с картонной фигурой комика, но и ответную шутку.

"Эй, Эллисон, слышал, ты взяла картонного Дэнни на выпускной. Какое совпадение! Он взял картонную Эллисон в Paddy's [ирландский паб]", - повеселился комедиант.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Настоящий Дэнни де Вито оказался в восторге от идеи

В реальной жизни Дэнни и Эллисон пока не встречались.

Де Вито не одинок

Эллисон не первая, кому пришла в голову сделать картонную фигуру знаменитости. Например, в кафе "У Фло" в городе Блит в Ноттингемшире за приёмами пищи посетителей наблюдает королева Елизавета II ( из картона).

Правообладатель иллюстрации Peter Dench

Новые хозяева нью-йоркского особняка, где родился действующий президент США Дональд Трамп, с прошлого лета сдают его туристам за 777 долларов в сутки.

В гостиной там есть фигура самого Трампа в полный рост.

Правообладатель иллюстрации Airbnb Image caption Картонному Трампу сдали угол в гостиной

Иногда политики используют картонные фигуры не совсем по назначению: например, действующий премьер-министр Таиланда, организатор успешного переворота Прают Чан-Оча настолько не любит общаться с журналистами, что в январе этого года выставил картонную копию вместо себя на пресс-конференции.

Обескураженным репортёрам не оставалось ничего другого, кроме как делать селфи.

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Любители этого жанра есть и в России. Например, группа молодых фанатов Игоря Николаева запустила аккаунт в "Инстаграме" - carton_live, полностью посвящённый "приключениям" фигуры певца и композитора в Москве и её окрестностях.

Сам Игорь Николаев уже оценил посвящение: "На перроне картонный Игорь Николаев грустно ждёт электричку. На втором снимке - пассажиры подтянулись) Фото нашёл на просторах Интернета".