В Китае "пешеходы-зомби" со смартфонами получили свою часть тротуара

Правообладатель иллюстрации The Paper Image caption К велосипедным дорожкам сейчас прибаилась дорожка для "зомби-пешеходов"

В городе Сиань в провинции Шэньси на севере Китая местные власти установили специальную дорожку на одном из тротуаров для тех, кто идет по улице, смотря на экран своего смартфона, а не по сторонам.

Как пишет на своем сайте местная газета, новая дорожка покрашена в красный, зеленый и голубой цвета. Ширина дорожки - 80 сантиметров, длина - 100 метров. На ней также нарисованы изображения смартфонов, чтобы всем было сразу же ясно, что это - не обычный тротуар.

Местный торговый центр, двери которого открываются на эту улицу, уже давно просил местные власти установить специальную дорожку для пешеходов-зомби, которые столь заняты своими смартфонами, что не обращают никакого внимания ни на других пешеходов, ни на уличное движение.

Представители торгового центра говорят, что автомобили часто заезжают на этот тротуар, и что было необходимо наглядно продемонстрировать водителям, что здесь специальная зона.

По словам городских СМИ, местные жители довольны нововведением. Местный горожанин по имени Вэй Сяовэй говорит, что никогда в жизни не видел ничего подобного, но считает это неплохой идеей.

"Все, кто здесь ходит, считают это безопасным местом, но сюда иногда заезжают автомобили и другие машины, и они легко могут вас сбить", - говорит он.

Пресса цитирует другого местного жителя, по имени Ху Шуй, который говорит: "Молодежь сейчас ходит быстро и все время смотрит в свои телефоны. Так сейчас нам всем станет спокойнее, в особенности тем из нас, кто посматривает на свой телефон. Это как бы защита".

Правообладатель иллюстрации The Paper Image caption Тротуар в этой части Сианя отличается от проезжей части лишь цветом асфальта

Однако пользователи сети микроблогов Sina Weibo реагируют на эту новость с некоторым удивлением. "Один из блогеров пишет, что молодежь сейчас столь увлечена своими смартфонами, что это становится похоже на курение опиума во времена династии Цин.

Другой считает, что люди со смартфонами больше всего похожи на слепых, а другой отмечает, что сейчас пользователи этой дорожки просто будут сталкиваться друг с другом.

Это не первый подобный эксперимент в мире.

В феврале 2017 года власти голландского городка Бодегравен встроили "светофоры" в поверхность тротуаров на трех перекрёстках близ местных школ, с тем, чтобы уткнувшиеся носом в смартфон люди могли заметить красный или зеленый свет.

В 2016 году в Австрии звучали призывы запретить пешеходам пользоваться смартфонами на ходу, но пока эта мира еще не была принята.