Зарядка для ума: как из 10 спичек изобразить номер один
- 9 июня 2018
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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.
Нужно получить один, переложив одну спичку. Как это возможно?
Удачи!
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Ответ
UNO (итал.) - один
Источник загадки:Иван Геращенко
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