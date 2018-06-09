Зарядка для ума: как из 10 спичек изобразить номер один

Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.

Нужно получить один, переложив одну спичку. Как это возможно?

Удачи!

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Ответ

UNO (итал.) - один

Источник загадки:Иван Геращенко

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