Зарядка для ума: как найти еще одно слово?

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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.

Как найти нужное слово?

Удачи!

Загадка:

Продолжите ряд еще на одно слово:

шуба, ромб, свет, гром, дело, шлем, плёс, ложь, приз, клич, слой, ключ, слон, омут, стон, тост, путч, шурф, суть, тушь...

(подсказка: вариантов ответа может быть несколько)

Ответ

Решение:

Например, ЧУШЬ.

Порядок слов подобран так, чтобы самые "младшие по алфавиту" буквы шли в алфавитном порядке: шубА, ромБ, сВет, Гром, Дело, шлЕм, плЁс, лоЖь, приЗ, клИч, слоЙ, Ключ, сЛон, оМут, стоН, тОст, Путч, шуРф, Суть, Тушь, чУшь

Загадку предложил: Владимир Лецко

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