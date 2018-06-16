Зарядка для ума: как найти еще одно слово?
Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.
Как найти нужное слово?
Удачи!
Загадка:
Продолжите ряд еще на одно слово:
шуба, ромб, свет, гром, дело, шлем, плёс, ложь, приз, клич, слой, ключ, слон, омут, стон, тост, путч, шурф, суть, тушь...
(подсказка: вариантов ответа может быть несколько)
Ответ
Решение:
Например, ЧУШЬ.
Порядок слов подобран так, чтобы самые "младшие по алфавиту" буквы шли в алфавитном порядке: шубА, ромБ, сВет, Гром, Дело, шлЕм, плЁс, лоЖь, приЗ, клИч, слоЙ, Ключ, сЛон, оМут, стоН, тОст, Путч, шуРф, Суть, Тушь, чУшь
Загадку предложил: Владимир Лецко
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