Зарядка для ума: как определить цвет фишек

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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.

Как определить цвет фишки в темноте?

Удачи!

Загадка:

В темной комнате на столе лежит 20 одинаковых плоских фишек. Каждая фишка с одной стороны красная, а с другой - синяя.

Известно, что 7 фишек лежат красной стороной вверх, а остальные - синей стороной вверх.

Требуется наощупь (не включая свет) разделить 20 фишек на две группы, чтобы в каждой группе было поровну фишек красной стороной вверх.

Ответ

Решение:

Нужно отсчитать семь фишек и отложить их отдельно, перевернув каждую. Если среди них X штук лежали красной стороной вверх, то среди остальных фишек будет 7-X штук красной стороной вверх. После переворачивания в каждой группе будет по 7-X красных фишек.

Давайте проверим. Например, среди случайно выбранных семи фишек пять лежат красной стороной вверх, две - синей. Значит, среди оставшихся 13 будет пять фишек красной стороной вверх. Переворачиваем все фишки в отобранной "малой" группе - там становится две синих и пять красных. Задача выполнена.

Другой вариант: среди выбранных семи фишек вообще нет красных, только синие. Значит в "большой" группе остались все семь красных фишек. Переворачиваем всю малую группу - вуаля, равенство 7:7.

Источник загадки: фольклор

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