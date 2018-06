ЧМ-2018: на открытии выступят Робби Уильямс и Аида Гарифуллина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уильямс говорит, что выступить на чемпионате мира было его детской мечтой

Британский поп-исполнитель Робби Уильямс выступит на открытии чемпионата мира по футболу 14 июня на московском стадионе "Лужники". Вместе с Уильямсом на сцену выйдет солистка Венской государственной оперы, россиянка Аида Гарифуллина.

В церемонии также примет участие бывший нападающий сборной Бразилии, двукратный чемпион мира Роналдо. В какой роли он будет участвовать, не сообщается.

Музыканты выступят перед матчем Россия - Саудовская Аравия, которым 14 июня откроется чемпионат.

Как говорится в заявлении оргкомитета, церемония открытия в этом году продлится всего полчаса и ее основным элементом будут музыкальные номера.

Уильямс сказал, что будет рад снова приехать в Россию. "Я многого достиг, но открывать чемпионат мира на глазах у 80 000 зрителей на трибунах стадиона и миллионов любителей футбола по всему миру - это просто детская мечта", - сказал он.

Контент недоступен

Какую песню исполнит Уильямс - пока неизвестно. По информации источников Guardian, это будет хит 1997 года Let me entertain you. Об исполнении официального гимна чемпионата на церемонии открытия в сообщении оргкомитета не говорится.

Певец вряд ли исполнит песню Party Like a Russian, посвященную российским олигархам и содержащую слова о строительстве космической станции на деньги, "украденные у нации". В прошлом году из-за этой песни Уильямса многие критиковали в России.

В частности глава Национальной ассоциации организаторов мероприятий Сергей Князев в интервью Life News говорил, что Уильямс может поссориться с организаторами своих концертов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Аида Гарифуллина - российская оперная вокалистка с мировым именем

Аида Гарифуллина родилась в 1987 году. Она заслуженная артистка Татарстана и с 2015 года солистка Венской государственной оперы. В 2013 году она пела на открытии Всемирной универсиады в Казани.

Гарифуллина исполняла партии Джильды в "Риголетто" Джузеппе Верди, Наташи Ростовой в "Войне и Мире" Сергея Прокофьева, Снегурочки в одноименной опере Римского-Корсакова. На церемонии открытии она предстанет в образе жар-птицы.

"Я никогда не думала, что мне приведется стать частью этого грандиозного праздника - чемпионата мира по футболу в моей родной стране", - говорит она.