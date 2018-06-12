В Африке гибнут тысячелетние баобабы. Ученые не понимают причин

Правообладатель иллюстрации Jocelyn Alexander Image caption Панке - преположительно самый старый баобаб в Африке на фото 1997 года. Дерево погибло.

Ученые бьют тревогу: за последние 12 лет в Африке при загадочных обстоятельствах погибли несколько самых старых и крупных баобабов.

Специалисты пока не понимают причин, но не исключают, что деревья могли погибнуть из-за изменения климата.

Ученые из университетов Южной Африки, Румынии и США называют гибель деревьев беспрецедентным событием.

Свои выводы они опубликовали в журнале Nature Plants, по мнению ученых, баобабы совершенно точно не умерли из-за какой-либо эпидемии.

"Гибель баобабов хотя бы частично может быть связана с изменениями климатических условий, которые в особенности затронули юг Африки", - говорит Адриан Патрут из Университета Бабеш-Бойяи в Румынии.

Ученый оговаривается, что необходимо продолжить исследования, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу.

Шок и печаль ученых

Баобабы могут достигать огромных размеров, а продолжительность жизни некоторых из них составляет сотни, если не тысячи лет.

Исследователи проверяют состояние древних деревьев на юге Африки с 2005 года. Используя радиоуглеродный анализ, они исследуют структуру деревьев и определяют возраст.

Всего они изучили более 60 деревьев, исследование продлилось 12 лет - с 2005 по 2017 год.

В ходе исследования ученые заметили, что самые большие и старые деревья погибли.

Девять из них входили в список самых старых деревьев, пять - в список крупнейших в мире.

Все они находились в южной части Африки - Зимбабве, Намибии, Южной Африке, Ботсване и Замбии.

Возраст погибших деревьев составлял от 1100 до 2500 лет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Баобабы можно узнать по их огромным толстым стволам

Среди них - баобаб Панке, который считался священным в Зимбабве. Его обхват составлял 25,5 метра, высота - 15,5 метра, а возраст - примерно 2 429 лет. Все его стебли погибли и обрушились в 2010-2011 годах.

Ученые пишут, что баобабов очень трудно убить. Деревья выживают, даже если их сжечь или лишить коры.

"Когда они умирают, они просто сгнивают изнутри и внезапно падают, оставляя кучу трухи", - пишут специалисты.

"Мы подозреваем, что это связано с повышением температуры и засухой", - предполагает Адриан Патрут.

"Это просто невероятно и очень грустно видеть, как они умирают", - сетует ученый.