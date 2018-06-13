Суд ЕС подтвердил право Лубутена на красные подошвы туфель

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кристиан Лубутен давно отстаивает эксклюзивность красной подошвы

Суд Евросоюза подтвердил эксклюзивное право французского дизайнера обуви Кристиана Лубутена на знаменитые красные подошвы женских туфель и признал, что красный цвет может рассматриваться как фирменный торговый знак.

Судебная тяжба началась в 2012 году, когда голландский ритейлер Van Haren представил коллекцию обуви Fifth Avenue в сотрудничестве с голливудской актрисой Хэлли Берри. В коллекции были туфли-лодочки с красными подошвами.

Лубутен счел это незаконным использованием элемента своего товарного знака, на тот момент законодательно защищенного в странах Бенилюкса. С ним согласился Гаагский окружной суд, вынесший в отношении Van Haren временный судебный запрет.

Ритейлеру запретили продавать сине-черные туфли с красной подошвой, но в 2014 году Van Haren подал апелляцию, и дело направили в Европейский суд для прояснения.

Представители Van Haren настаивали, что у Лубутена не может быть эксклюзивного права на красные подошвы, поскольку по законам ЕС "форма товара, добавляющая ему значительную стоимость" не может считаться элементом торговой марки.

Торговая марка Лубутена, как значится в документах, включает право на использование "красного цвета (оттенок Pantone 18 1663TP), нанесенного на подошву туфли".

Как заявлял генеральный адвокат Европейского суда Мацей Шпунар, выступавший на стороне голландской фирмы, решение суда не должно учитывать "привлекательность товара, обусловленную репутацией марки или ее владельца".

Монополия на красную подошву?

Основавший обувную компанию в 1991 году Кристиан Лубутен приветствовал решение суда.

"Защита красной подошвы как товарного знака Christian Louboutin закреплена Европейским судом", - говорится в заявлении дизайнера.

"Красный цвет, нанесенный на подошву обуви для женщин на высоком каблуке, является меткой, которую Christian Louboutin использует в течение многих лет".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Красный цвет подошвы - неотъемлемый элемент торговой марки, считает Лубутен

Кристиан Лубутен создал первую пару своей фирменной обуви на красной подошве в 1993 году, воспользовавшись красным лаком для ногтей своей ассистентки.

"Похоже, что Лубутену будет позволено создать монополию на туфли на высоком каблуке с красной подошвой!" - говорит Элейн О'Харе, партнер юридической фирмы Stevens & Bolton.

"Индустрия моды и предметов роскоши будет довольна этой победой Лубутена, в частности бренды, которые полагаются на конкретные цвета, цветовые комбинации или знаки, размещенные на их продукции в качестве логотипа".