Сумку Birkin продали на аукционе в Лондоне за 217 тысяч долларов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сумка украшена замочком из белого золота, инкурстированным бриллиантом в 18 карат

Сумка Himalaya Birkin, выпущенная 10 лет назад, была продана на аукционе в Лондоне за рекордную для дамской сумочки цену в Европе - 162,5 тысячи фунтов (217 тысяч долларов или 13,5 млн рублей).

В каталоге аукциона сумка была оценена в 100-150 тысяч фунтов (около 135-200 тысяч долларов).

Самой дорогой дамской сумочкой в истории остается проданная в 2017 году на аукционе в Гонконге Hermes Birkin - за нее было отдано 380 тысяч долларов.

Как подчеркивают в аукционном доме Christie's, сумки Birkin остаются самыми дорогими лотами в своей категории.

Сумка Himalaya Birkin, например, никогда ранее не продавалась на аукционах в Европе, говорит международный директор Christie's Мэттью Рубингер. Название Himalaya Birkin должно напоминать о заснеженных вершинах Гималайских гор.

Himalaya Birkin, выпущенная в 2008 году, сделана из кожи нильского крокодила и украшена бриллиантами. На сумке есть замочек из белого золота, инкрустированный камнем в 18 карат.

Этот экземпляр по размеру чуть меньше классической модели Birkin - всего 30 см в ширину. В описании говорится, что заметных дефектов на сумке нет.

Правообладатель иллюстрации Christie's Image caption Himalaya Birkin, выпущенная в 2008 году, сделана из кожи нильского крокодила и украшена бриллиантами

Во вторник на аукционе Christie's была продана еще одна сумка Birkin голубого цвета, выпущенная в 2006 году: она ушла с молотка за 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов).

Сумки Himalaya Birkin есть у многих знаменитостей: с ними были замечены Ким Кардашьян, Виктория Бекхэм, Селин Дион и другие.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В числе фанатов сумки Birkin - Мэрайя Кэри, Тамара Экклстоун и Хлои Кардашян

Цены на новые сумки Birkin начинаются от 9300 долларов (более 580 тысяч рублей), однако их не так легко купить: желающие приобрести сумку записываются в длинный "лист ожидания".

Модель сумки Birkin, созданная в 1981 году, была названа в честь британской актрисы и певицы Джейн Биркин.

Джейн случайно встретилась в самолете с исполнительным директором французского дома моды Hermes Жана-Луи Дюма - они вместе летели из Парижа в Лондон. Она пожаловалась ему на сложности с подбором большой кожаной сумки для прогулок и описала ему свою мечту.

Вскоре после этого Дюма представил ей модель сумки, которая соответствовала ее ожиданиям, и спросил, может ли Hermes назвать сумку в честь нее. По словам Биркин, она была польщена и тут же согласилась на предложение.