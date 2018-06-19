В Австралии умер старейший суматранский орангутанг Пуан

Правообладатель иллюстрации ALEX ASHBURY/ PERTH ZOO Image caption Пуан передали в зоопарк в Перте в 1968 году

В Австралии умер самый старый суматранский орангутанг на планете - самке орангутанга Пуан, которую называли "великой старушкой Пертского зоопарка", было 62 года.

Пуан оставила после себя 54 потомка.

Пуан находилась в зоопарке с 1968 года, в 2016 году ее официально занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую старую представительницу вида.

Суматранские орангутанги находятся под угрозой исчезновения, они редко живут больше 50 лет.

В понедельник Пуан сделали эвтаназию - она страдала от серьезных возрастных болезней.

Пуан родилась на Суматре, в Индонезии в 1956 году. Она оставила после себя, как говорят сотрудники зоопарка, "невероятное наследие" - у нее было 11 детей и в целом 54 потомка, которых расселили по США, Европе и другим уголкам мира.

"Ее генетическое потомство составляет чуть менее 10% мировой зоологической популяции", - говорит руководитель отделения приматов в зоопарке Холли Томпсон.

"Она так много сделала для популяции орангутангов в зоопарке в Перте и для выживания своего вида", - добавляет эксперт.

Как сообщили сотрудники зоопарка, некоторые из потомков Пуан были выпущены в дикую природу на Суматре.

Правообладатель иллюстрации PERTH ZOO Image caption Смотрители говорят, что Пуан отличалась достоинством и любила побыть одной

Всемирный фонд дикой природы (WWF) сообщает, что в целом в мире насчитывается лишь около 14 600 орангутангов.

"С годами ресницы Пуан поседели, ее движения замедлились, а разум более рассеянным. Но она оставалась матриархом, тихой, достойной леди, какой была всегда", - написала в газете West Australian свои воспоминания о суматранском орангутанге работавшая с Пуан смотрительница зоопарка Мартина Харт.