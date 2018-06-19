Младенец, родившийся в парижской электричке, сможет ездить в ней бесплатно до 25 лет
Младенцу, родившемуся в парижской электричке в понедельник, подарили 25 лет бесплатного проезда.
Об этом сообщила компания-оператор парижского городского транспорта RASP.
В понедельник в официальном "Твиттере" RASP появились сообщения о том, что одному из пассажиров стало плохо на станции Обер в центре города, и поезда из-за этого будут ходить с задержкой.
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Однако позже выяснилось, что поезда задерживаются из-за неожиданного рождения ребенка в поезде.
Компания поздравила мать и предложила ребенку бесплатный проезд до тех пор, пока ему не исполнится 25 лет.
Ребенок родился в 11:40 по местному времени. Родам помогали пассажиры, оказавшиеся в одном вагоне с матерью, сотрудники экстренных служб и персонал поезда.
Из-за родов на ветке в обоих направлениях остановились поезда, а вагон, в котором они произошли, был эвакуирован.
Представитель компании позже сказал, что мать и ее сын чувствуют себя хорошо.