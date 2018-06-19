Британские школьники запустили в стратосферу пудинг. Он потерялся

Правообладатель иллюстрации S. Anselm’s School Image caption Пудинг поднялся на 16 километров над землей

Британский пудинг, запущенный в космос со следящими устройствами, пропал с экранов мониторов.

Десерт запустили в космос ученики начальной школы Св. Ансельма в Дербишире в понедельник, прикрепив его к импровизированному стратостату, чтобы собрать деньги на благотворительность.

Как показало устройство слежение, пудинг поднялся на 16 километров. Последний сигнал от стратостата поступил, когда он находился над деревней Саксилби, в Линкольншире.

Школьники по-прежнему надеются вернуть десерт.

Правообладатель иллюстрации S. Anselm’s School Image caption Так выглядел пудинг перед запуском

Ожидалось, что пудинг поднимется до высоты 35 километров.

"В прошлом году мы запустили воздушный шар для больших высот, чтобы подготовиться к этому эксперименту. Шар нашла пара на пляже неподалеку от Скегнесса. Они связались с нами - на шаре были наши контакты - и рассказали, где его нашли", - рассказывает завуч школы Лиз Скотт.

"Мы надеемся, что нечто подобное произойдет и на этот раз, и мы узнаем, где окончил свой путь пудинг", - говорит она.

Правообладатель иллюстрации S. Anselm’s School Image caption Следящее устройство не только передает координаты пудинга, но и замеряет температуру воздуха, а также делает фотографии

Она рассказала, что школьники собрали около 1600 фунтов для благотворительного фонда, тренирующего собак-поводырей - найти спонсоров среди местных фирм было частью задачи, которую им поставили перед экспериментом.