Британские школьники запустили в стратосферу пудинг. Он потерялся
Британский пудинг, запущенный в космос со следящими устройствами, пропал с экранов мониторов.
Десерт запустили в космос ученики начальной школы Св. Ансельма в Дербишире в понедельник, прикрепив его к импровизированному стратостату, чтобы собрать деньги на благотворительность.
Как показало устройство слежение, пудинг поднялся на 16 километров. Последний сигнал от стратостата поступил, когда он находился над деревней Саксилби, в Линкольншире.
Школьники по-прежнему надеются вернуть десерт.
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Ожидалось, что пудинг поднимется до высоты 35 километров.
"В прошлом году мы запустили воздушный шар для больших высот, чтобы подготовиться к этому эксперименту. Шар нашла пара на пляже неподалеку от Скегнесса. Они связались с нами - на шаре были наши контакты - и рассказали, где его нашли", - рассказывает завуч школы Лиз Скотт.
"Мы надеемся, что нечто подобное произойдет и на этот раз, и мы узнаем, где окончил свой путь пудинг", - говорит она.
Она рассказала, что школьники собрали около 1600 фунтов для благотворительного фонда, тренирующего собак-поводырей - найти спонсоров среди местных фирм было частью задачи, которую им поставили перед экспериментом.