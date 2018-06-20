Правообладатель иллюстрации David M. Benett Image caption Лорд Маунтбаттен, потомок Пушкина и двух королев

Британская королевская семья этим летом отметит первый в истории династии однополый брак. 55-летний четвероюродный племянник королевы Айвар Маунтбаттен свяжет себя узами брака с 56-летним Джеймсом Койлом.

Как пишет британская Daily Mail, свадьба четвероюродного племянника Елизаветы II состоится в английском Девоне на закрытой церемонии. Вряд ли кто-либо из членов королевской семьи будет на ней присутствовать несмотря на то, что предстоящий брак одобрили все близкие и дальние родственники.

Избранником Маунтбаттена стал Джеймс Койл, с которым лорд познакомился несколько лет назад на швейцарском курорте Вербье. Это знакомство подтолкнуло Маунтбаттена два года назад публично рассказать о своей сексуальной ориентации, которую он долгие годы вынужден был скрывать.

Английский аристократ Маунтбаттен в юности получил геологическое образование и долгие годы занимался фермерством. Он - прямой потомок двух королев, британской Виктории и русской Екатерины II, и поэта Александра Пушкина.

"У меня было очень счастливое детство, но я ни за что на свете не мог сказать своим родителям, что я гей. Когда я рос, гомосексуалов назвали "педиками", "голубыми" и прочими всевозможными ругательствами", - признался лорд Маунтбаттен в интервью Daily Mail.

В итоге в 1994 году Маунтбаттен женился на Пенелопе Томпсон, у них родились три дочери. Они, как сообщает газета, рады, что отец нашел наконец счастье с близким ему человеком.

То же самое можно сказать и о его бывшей жене, брак с которой распался восемь лет назад. Пенелопа сама поведет бывшего мужа под венец - по ее словам, с легким сердцем.

"С виду у Маунтбаттенов был один из самых счастливых браков, который только возможен в тех аристократических кругах, в каких они вращались. Однако лорд Маунтбаттен ощущал свою сексуальную закрепощенность", - пишет газета.

Его бывшая супруга еще во время брака знала об ориентации Маунтбаттена и, чувствуя собственную ненужность, злоупотребляла алкоголем. Однако теперь все изменилось к лучшему - с разводом и появлением в их жизни Джеймса Койла, которой, по данным газеты, работает начальником службы бортпроводников.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Такого торта на свадьбе у лорда Маунтбаттена не будет

И никакого торта!

По словам Айвара Маунтбаттена, он и его избранник зарегистрируют свой союз в присутствии очень узкого круга гостей - его дочерей, ближайших родственников и друзей.

"Все остальные - около 120 человек - придут на вечеринку попозже. Будет вкусная еда и хорошая музыка, но ни пирога с фигурками двух дядь во фраках, ни белых голубок, ни прочей слащавости не будет", - признался жених.

Мероприятие пройдет в великолепном поместье лорда "Бридвелл", которое расположено на стоакровых угодьях в графстве Девоншир.

Поместье долгое время было закрыто для публики, однако в январе 2015 года лорд Маунтбаттен решил сдавать свои владения для торжественных мероприятий, корпоративов и киносъемок.

Лорд Маунтбаттен весьма дружен с младшим сыном Елизаветы II принцем Эвардом, он даже стал крестным отцом двух старших дочерей лорда. Тем не менее, никто из королевской семьи на его бракосочетание не прибудет.

"Софи [супруга принца Эдварда] и Эдвард знают о наших планах и очень за нас рады. К сожалению, они не могут приехать на свадьбу. Их расписание составляется на месяцы вперед, так что они будут в отъезде, но они обожают Джеймса. От него все без ума", - признается лорд.

На первой свадьбе Маунтбаттена с Пенелопой Томпсон присутствовала принцесса Маргарет, сестра королевы Елизаветы, и принц Эдвард.

Этот год выдался особенно плодотворным на семейные новости для королевской семьи: в апреле у принца Уильяма и Кейт родился третий ребенок - принц Луи; в мае весь мир смотрел, как принц Гарри венчался с теперь уже герцогиней Меган; а в минувший понедельник старшая внучка королевы и олимпийская спортсменка Зара Тинделл (дочь принцессы Анны) родила вторую дочку. Теперь у царствующей королевы семь правнуков и правнучек.

В октябре под венец идет еще одна внучка королевы - принцесса Евгения, дочь принца Эндрю. Она выходит замуж за своего давнего бойфренда Джека Бруксбэнка, с которым она познакомилась на том же самом горнолыжном курорте Вербье, где встретил своего будущего супруга лорд Айвар Маунтбаттен.