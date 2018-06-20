Британии грозит дефицит пива. Не хватает углекислого газа

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Британская ассоциация пивоваров, которая объединяет производителей пива и владельцев около 20 тысяч пивных заведений, заявила, что дефицит CO2, двуокиси углерода, начинает вызывать остановку пивоваренных предприятий.

В Великобритании существует всего два завода по производству CO2 и один из них сейчас закрылся на ремонт. Дефицит CO2 угрожает сорвать производство газированных напитков и пива, спрос на которые особенно высок летом.

"У нас уже останавливается производство", - заявила Бриджит Симмондс, глава Британской ассоциации пивоваров. Она обратилась к производителям CO2 с просьбой прояснить ситуацию.

Спрос на пиво и газированные напитки особенно возрос в последние недели благодаря жаркой погоде и началу чемпионата мира по футболу.

Углекислый газ не только добавляется в газированные напитки - с его помощью работают насосы в пивных, а кроме того, он используется при упаковке мясных изделий и салатов.

Этот газ является побочным производством аммиака, который, в свою очередь, используется при производстве удобрений. Но, поскольку максимальный спрос на удобрения приходится на зиму, производители часто закрывают заводы летом на ремонт.

В настоящее время как минимум пять производителей CO2 в Северной Европе закрыты на ремонт.

По данным отраслевого сайта Gasworld, производители газированных напитков столкнулись теперь с самым серьезным дефицитом CO2 за многие десятилетия.

Около 82% пива, потребляемого в Британии, производится в стране, и это производство не может обойтись без CO2.

По словам Бриджит Симмондс, только один из производителей ответил на ее письмо, заявив, что сможет начать ограниченное производства газа с начала июля.

"Мы могли бы это предвидеть. Мы дождались чемпионата мира по футболу, а это значит резкий рост потребления пива", - заявила она.

Ассоциация пивоваров также напоминает своим членам, что в барах, при производстве напитков и пищевых товаров должен использоваться только специальный пищевой вид CO2 .

"Сейчас не время искать источники поставок газа, который не имеет сертификата качества", - заявила глава Асссоциации.

Гэвин Партингтон, генеральной директор Британской ассоциации прохладительных напитков, заявил, что производители предпринимают сейчас активные шаги с целью удовлетворения спроса.

По его словам, эти шаги включают и поиски альтернативных источников CO2 .