В Калифорнии умерла знаменитая горилла Коко, знавшая язык жестов
Горилла Коко, которая знала более тысячи жестов грамоты глухонемых, умерла в Калифорнии в возрасте 46 лет.
В свое время её обучили упрощенной версии американского варианта сурдоязыка, и она научилась выражать некоторые мысли и чувства.
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О способностях этой гориллы, которая понимала немало английских слов, много писала зоопсихолог Франсин Паттерсон.
Коко очень любила кошек, за которыми ухаживала. Она наделяла их кличками - например, одного котенка она назвала Шариком.
"Коко - горилла, известная необычным владением языком жестов, скончалась в среду утром во сне в возрасте 46 лет, - говорится в заявлении для прессы Фонда горилл. - Коко вошла в жизнь миллионов людей в качестве посланника всех приматов и примера возможности общения и понимания между различными видами. Нам будет её очень не хватать".
Горилла Коко, которая имела коэффициент интеллекта 75-95, понимала около 2 тысяч слов по-английски. Средним для человека считается показатель IQ 100, но большинство набирает от 85 до 115 пунктов.
Коко родилась в зоопарке Сан-Франциско в 1971 году. Доктор Паттерсон начала общаться с ней на следующий год и приступила к обучению ее языку жестов.
Многие биологи подвергали сомнению способности гориллы выражать мысли и чувства.
Однако Коко быстро обрела популярность - о ней было снять множество документальных фильмов и она часто появлялась на журнальных обложках, в том числе журнала National Geographic.
Когда ее любимый котенок Шарик сбежал и погиб под колесами автомобиля в 1984 году, Коко, как писала об этом доктор Паттерсон, проявляла чувства, напоминавшие печаль и скорбь.
Коко прожила большую часть в центре Фонда горилл в Калифорнии.
О её встрече с популярным киноактером Робином Уильямсом в 2001 году был снят документальный фильм.