В Калифорнии умерла знаменитая горилла Коко, знавшая язык жестов

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Франсин Патерсон (слева) и Джун Мортон, сурдопереводчица, обучили Коко американской версии языка глухих

Горилла Коко, которая знала более тысячи жестов грамоты глухонемых, умерла в Калифорнии в возрасте 46 лет.

В свое время её обучили упрощенной версии американского варианта сурдоязыка, и она научилась выражать некоторые мысли и чувства.

О способностях этой гориллы, которая понимала немало английских слов, много писала зоопсихолог Франсин Паттерсон.

Коко очень любила кошек, за которыми ухаживала. Она наделяла их кличками - например, одного котенка она назвала Шариком.

"Коко - горилла, известная необычным владением языком жестов, скончалась в среду утром во сне в возрасте 46 лет, - говорится в заявлении для прессы Фонда горилл. - Коко вошла в жизнь миллионов людей в качестве посланника всех приматов и примера возможности общения и понимания между различными видами. Нам будет её очень не хватать".

Горилла Коко, которая имела коэффициент интеллекта 75-95, понимала около 2 тысяч слов по-английски. Средним для человека считается показатель IQ 100, но большинство набирает от 85 до 115 пунктов.

Коко родилась в зоопарке Сан-Франциско в 1971 году. Доктор Паттерсон начала общаться с ней на следующий год и приступила к обучению ее языку жестов.

Многие биологи подвергали сомнению способности гориллы выражать мысли и чувства.

Однако Коко быстро обрела популярность - о ней было снять множество документальных фильмов и она часто появлялась на журнальных обложках, в том числе журнала National Geographic.

Когда ее любимый котенок Шарик сбежал и погиб под колесами автомобиля в 1984 году, Коко, как писала об этом доктор Паттерсон, проявляла чувства, напоминавшие печаль и скорбь.

Коко прожила большую часть в центре Фонда горилл в Калифорнии.

О её встрече с популярным киноактером Робином Уильямсом в 2001 году был снят документальный фильм.