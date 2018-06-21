Бывшая "мисс Британия" и телезвезда Софи Градон скончалась в 32 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Софи Градон, участвовавшая в шоу сезона 2016 года, завоевала звание "мисс Ньюкасл" и "мисс Британия" в 2009 году

Софи Градон, бывшая "мисс Британия", которая участвовала в реалити-шоу Love Island ("Остров Любви"), скончалась в возрасте 32 лет. Обстоятельства ее смерти остаются неясны, хотя полиция заявила, что оснований считать ее подозрительной на данный момент нет.

В 2009 году Градон завоевала звание "мисс Ньюкасл" и вскоре после этого одержала победу на конкурсе "Мисс Британия"

В популярном телешоу Love Island она участвовала в сезоне 2016 года,

Участники шоу "Остров Любви" выразили соболезнования родным телезвезды.

В заявлении полиции графства Нортумберленд говорится: "20 июня около 20:27 полиция проникла в дом под адресу Медберн, Понтелэнд, где была обнаружена скончавшаяся 32-летняя женщина. Ее смерть не сопровождалась подозрительными обстоятельствами".

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Софи Градон в шоу "Остров Любви"

Заключение о причинах смерти будет вынесено коронёром на основании доклада полиции.

Оливия Букланд, которая выступала вместе с Софи Градон в шоу "Остров Любви", назвала ее в твите "красивой женщиной с уникальной улыбкой".

Другие телезвезды и участники этой популярной в Англии телепрограммы, также выразили соболезнования близким покойной и печаль по поводу ее кончины.

Пропустить Twitter пост , автор: @LoveIsland The whole ITV2 and Love Island team are profoundly saddened to hear the news about Sophie, and our deepest sympathies and thoughts go to her family and friends. — Love Island (@LoveIsland) 21 июня 2018 г.

В ходе участия в телешоу Софи Градон познакомилась с другой участницей, Кэти Салмон, с которой затем вступила в любовные отношения.

Кэти Салмон написала в твите, что будет вечно помнить подругу.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Софи принимала участие в забеге в 2011 году в Ньюкасле

У Софи Градон было более 400 тысяч последователей в социальной сети "Инстаграм".

В начале этого года она приняла участие в конференции по проблемам воздействия социальных сетей на детей. Психолог Эмма Кенни, которая принимала участие в этой конференции, назвала покойную совершенно прекрасной женщиной.

Love Island - одно из популярных в Британии реалити-шоу с аудиторией в несколько миллионов зрителей. Его участники, британские знаменитости, находятся взаперти на вилле на испанском острове, на которой установлены 69 телекамер, фиксирующих каждый их шаг. Для того чтобы выжить и не вылететь из шоу, участники должны вступать в любовные, дружеские или финансовые отношения друг с другом.

В 2018 году "Остров любви" удостоился награды BAFTA в категории "Лучшее реалити-шоу".