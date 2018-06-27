Мюзикл "Билли Эллиот" обвиняется в гей-пропаганде в Венгрии и теряет зрителей
Кампания, развернутая против директора Венгерского государственного оперного театра, была неожиданной и жестокой. Ее инициатором стал рупор правящей партии "Фидес" газета Magyar Idok.
В одной из публикаций журналист София Н. Хорват заявила, что дети, посмотревшие спектакль, подверглись риску стать гомосексуалистами.
- Реакция на решение ЕСПЧ по "гей-пропаганде": от Милонова до ЛГБТ
- В Хорватии в детской книге впервые появились однополые семьи
- ЕСПЧ признал российский закон о гей-пропаганде дискриминационным
Даже использование красных звезд в оформлении спектакля вызвало критику, они были причислены к запрещенным символам.
"Билли Эллиот" рассказывает об 11-летнем британском мальчике, увлекшемся балетом во время забастовки шахтеров в 1984 году.
Мюзикл основан на одноименной популярной кинокартине, вышедшей в Великобритании в 2000 году и получившей премию BAFTA как лучший фильм года. Этот фильм также номинировался в нескольких категориях на "Оскар" и "Золотой глобус".
Одну из сцен, в которой мальчики одеваются в женскую одежду, газета сочла особо оскорбительной и развратной.
Эта критика вызвала бурную реакцию в венгерских СМИ. Возмущение Софии Хорват показалось тем более странным, что это уже третий сезон мюзикла в будапештской опере.
Премьера состоялась в 2016 году, и мюзикл никогда не вызывал нареканий. Директор оперы Сильвестр Оковач также пользуется поддержкой на самом верху.
Премьер-министр страны Виктор Орбан и его жена Анико посещают оперу довольно часто. Будапештской опере была даже выделена материальная помощь на полную двухгодичную реконструкцию в размере 70 миллионов евро.
Еще одна странность заключается в том, что никто не знает журналистку по имени София Н. Хорват.
Что происходит?
Сторонники Виктора Орбан ликовали, когда он одержал убедительную победу, причем уже третий раз подряд, и теперь они повысили ставки.
Статья является частью культурного наступления на последних оставшихся либералов в мире кино, театра и литературы Венгрии, в котором уже доминируют приверженцы "Фидес".
С декабря в той же газете была опубликована серия статей идеологов партии - Арпада Шакача и Тамаса Фрича.
Нападкам подверглись десятки так называемых нарушителей, включая директора известного литературного музея Петёфи в Будапеште Гергеле Проле.
Был уволен с должности президента Национального агентства исследований, развития и инноваций Йожеф Палинкаш, который ранее также был министром образования в правительстве Орбана.
Авторы статей в газете Magyar Idok считают, что все сферы культурной жизни должны быть очищены от тех, кто предоставляет пространство для либеральных и космополитичных идей.
Это, в том числе, касается государственного информационное агентство MTI, Венгерской академии наук и даже общественного музыкального радиоканала Petofi.
По словам Тамаса Фрича, политическая система Венгрии эволюционировала, и за ней должна последовать культура. Судя по всему, "Билли Эллиоту" в ней нет места.
Что будет с "Билли Эллиотом"?
Сильвестр Оковач, между тем, нанес ответный удар, немедленно опубликовав два опровержения.
На следующий день в той же газете он утверждал, что если бы гомосексуализм был проблемой в искусстве, то некоторые произведения Бетховена, Чайковского, Моцарта и Штрауса вряд когда-либо увидели свет.
Тем не менее, на прошлой неделе было объявлено об отмене 15 из запланированных в этом году 44 спектаклей. Официальная причина - не скандал в СМИ, а спад спроса на билеты на фоне этого скандала.
"Если родители с одной стороны слышат, что "Билли Эллиот" - это гей-пропаганда, а с другой - что эта критика вызвана гомофобией, они могут решить, что эта постановка по меньшей мере проблематична, хотя на самом деле это не так. Тут все делают из мухи слона", - отметил Сильвестр Оковач в интервью Би-би-си.
"Билли Эллиота" в Венгрии посмотрели уже более 100 тысяч человек, это очень популярный мюзикл", - добавил директор Венгерского государственного оперного театра.
Более того, благодаря мюзиклу в Венгерском оперном театре, как отмечает его директор, была открыта балетная школа, в которой уже насчитывается более 100 учеников.