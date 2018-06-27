Правообладатель иллюстрации Peter Rakossy/Hungarian State Opera Image caption Мюзикл "Билли Эллиот" в Будапеште посмотрели более 100 тысяч человек, но из-за скандала продажи билетов упали

Кампания, развернутая против директора Венгерского государственного оперного театра, была неожиданной и жестокой. Ее инициатором стал рупор правящей партии "Фидес" газета Magyar Idok.

В одной из публикаций журналист София Н. Хорват заявила, что дети, посмотревшие спектакль, подверглись риску стать гомосексуалистами.

Даже использование красных звезд в оформлении спектакля вызвало критику, они были причислены к запрещенным символам.

"Билли Эллиот" рассказывает об 11-летнем британском мальчике, увлекшемся балетом во время забастовки шахтеров в 1984 году.

Мюзикл основан на одноименной популярной кинокартине, вышедшей в Великобритании в 2000 году и получившей премию BAFTA как лучший фильм года. Этот фильм также номинировался в нескольких категориях на "Оскар" и "Золотой глобус".

Одну из сцен, в которой мальчики одеваются в женскую одежду, газета сочла особо оскорбительной и развратной.

Эта критика вызвала бурную реакцию в венгерских СМИ. Возмущение Софии Хорват показалось тем более странным, что это уже третий сезон мюзикла в будапештской опере.

Премьера состоялась в 2016 году, и мюзикл никогда не вызывал нареканий. Директор оперы Сильвестр Оковач также пользуется поддержкой на самом верху.

Премьер-министр страны Виктор Орбан и его жена Анико посещают оперу довольно часто. Будапештской опере была даже выделена материальная помощь на полную двухгодичную реконструкцию в размере 70 миллионов евро.

Еще одна странность заключается в том, что никто не знает журналистку по имени София Н. Хорват.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Виктор Орбан одержал три победы подряд

Что происходит?

Сторонники Виктора Орбан ликовали, когда он одержал убедительную победу, причем уже третий раз подряд, и теперь они повысили ставки.

Статья является частью культурного наступления на последних оставшихся либералов в мире кино, театра и литературы Венгрии, в котором уже доминируют приверженцы "Фидес".

С декабря в той же газете была опубликована серия статей идеологов партии - Арпада Шакача и Тамаса Фрича.

Нападкам подверглись десятки так называемых нарушителей, включая директора известного литературного музея Петёфи в Будапеште Гергеле Проле.

Был уволен с должности президента Национального агентства исследований, развития и инноваций Йожеф Палинкаш, который ранее также был министром образования в правительстве Орбана.

Авторы статей в газете Magyar Idok считают, что все сферы культурной жизни должны быть очищены от тех, кто предоставляет пространство для либеральных и космополитичных идей.

Это, в том числе, касается государственного информационное агентство MTI, Венгерской академии наук и даже общественного музыкального радиоканала Petofi.

По словам Тамаса Фрича, политическая система Венгрии эволюционировала, и за ней должна последовать культура. Судя по всему, "Билли Эллиоту" в ней нет места.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Этот мюзикл посмотрели миллионы людей во всем мире. Он основан на фильме 2000 года.

Что будет с "Билли Эллиотом"?

Сильвестр Оковач, между тем, нанес ответный удар, немедленно опубликовав два опровержения.

На следующий день в той же газете он утверждал, что если бы гомосексуализм был проблемой в искусстве, то некоторые произведения Бетховена, Чайковского, Моцарта и Штрауса вряд когда-либо увидели свет.

Правообладатель иллюстрации Attila Nagy/Hungarian State Opera Image caption "Билли Эллиот" на сцене будапештской оперы

Тем не менее, на прошлой неделе было объявлено об отмене 15 из запланированных в этом году 44 спектаклей. Официальная причина - не скандал в СМИ, а спад спроса на билеты на фоне этого скандала.

"Если родители с одной стороны слышат, что "Билли Эллиот" - это гей-пропаганда, а с другой - что эта критика вызвана гомофобией, они могут решить, что эта постановка по меньшей мере проблематична, хотя на самом деле это не так. Тут все делают из мухи слона", - отметил Сильвестр Оковач в интервью Би-би-си.

"Билли Эллиота" в Венгрии посмотрели уже более 100 тысяч человек, это очень популярный мюзикл", - добавил директор Венгерского государственного оперного театра.

Более того, благодаря мюзиклу в Венгерском оперном театре, как отмечает его директор, была открыта балетная школа, в которой уже насчитывается более 100 учеников.