Зарядка для ума: как узнать имена девочек?

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Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку.

Как узнать, кто Маша, а кто Даша?

Удачи!

Загадка:

На диване напротив вас сидят две девочки. Вам известно, что одну из них зовут Маша, а другую - Даша.

Известно также, что одна из девочек всегда говорит правду, а другая - неисправимая лгунья.

Как задать один и тот же вопрос (ответ на который должен быть "да" или "нет") поочередно каждой из девочек, чтобы по их ответам определить, кого как зовут, а также кто из девочек отвечает честно, а кто лжет?

Ответ

Решение:

Суть проблемы состоит в том, что надо не только отделить лгунью от честной, но и определить их имена. Для этого можно использовать вопросы, учитывающие место девочки на диване. Например, можно задать вопрос "Маша сидит левее тебя?"

Если честная девочка сидит слева, то она заведомо ответит "нет", а лживая девочка слева заведомо ответит "да". Таким образом, по ответу на этот вопрос левой девочки легко узнать, какая из них говорит правду. А по ответу на этот вопрос правой девочки (уже зная, правду ли она говорит) нетрудно выяснить, как ее зовут.

Перечислим все возможные варианты рассадки и ответы девочек:

Слева лживая Маша, справа честная Даша - да, да;

Слева лживая Даша, справа честная Маша - да, нет;

Слева честная Маша, справа лживая Даша - нет, нет;

Слева честная Даша, справа лживая Маша - нет, да.

Возможны и другие варианты одинакового вопроса, например: "Даша отвечала на мой вопрос до тебя?" - в таком случае выясняется честность девочки, отвечающей на этот вопрос первой.

Источник загадки: фольклор

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